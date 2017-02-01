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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Kartal Rizeliler Derneği'nden Başkan Altınok Öz'e ziyaret

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:59
Kartal Rizeliler Derneği'nden Başkan Altınok Öz'e ziyaret
Kartal Rizeliler Derneği'nden Başkan Altınok Öz'e ziyaret

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Rizeliler Derneği Başkanı Köksal Uzuner ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Kartal Rizeliler Derneği Başkanı Köksal Uzuner ve yönetim kurulu üyeleri, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Kartal Belediye Meclis Üyesi Mustafa Yüksel de hazır bulundu.
Kartal Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Altınok Öz, derneklerin önemine vurgu yaparak Kartal'da derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Kartal Rizeliler Derneği Başkanı Köksal Uzuner ve yönetim kurulu üyeleri de kendilerini makamında konuk eden ve destek veren Başkan Altınok Öz'e teşekkür etti.
(HB-SO-Y)

01.02.2017 15:04:34 TSI
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