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Bulanık ve Malazgirt'te kar esareti



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç-Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçesinde üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Bulanık ve Malazgirt ilçe merkezlerinde kar kalınlığı bir metreyi bulurken, bütün köy yolları ile Bulanık ve Malazgirt karayolu da ulaşıma kapandı. Tek katlı evlerin adeta kara gömüldüğü ilçelere üç gündür elektrik verilemiyor.

İlçelerde yaşayan vatandaşlar, aralıksız üç gün boyunca devamlı kar yağdığını söylediler.

Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde belediyesi ekipleri, ana caddelerde karı temizlerken, fırtınadan dolayı köy yollarına ise müdahale edilemediği ve havanın düzelmesiyle çalışmaların başlatılacağı belirtildi.

(MSA-Y)



01.02.2017 15:05:10 TSI

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