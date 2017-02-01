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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Marmaraereğlisi'ne 4 minaresi cami yapılacak

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:01
Marmaraereğlisi'ne 4 minaresi cami yapılacak
Marmaraereğlisi'ne 4 minaresi cami yapılacak
- Başkan Uyan, Diyanet İşleri Başkanlığına büyük jest yaptı
- Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, devredilen arsaya 4 minareli cami yapılmasını istedi


(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı, ilçe imar plan çalışmalarında cami yeri olarak ayrılan ve yaklaşık 3 dönüm olan arsayı, İlçe Merkez Camisi yapılmak üzere Belediye meclisinden geçirerek Diyanet İşleri Başkanlığına 100 lira gibi sembolik bir rakam ile devretti.
Marmaraereğlisi İlçe Müftüsü Yusuf Arslan, Belediye Başkanlığı makamına davet edilerek Belediye Başkanı İbrahim Uyan tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına iletilmek üzere arsanın tapusu kendisine verildi. Tapu teslimi sırasında İlçe Müftülük görevlileri Yaşar Sütçü, Hasan Akgün, Belediye Meclis üyesi Ziya Doğan, Marmaraereğlisi Belediye dini hizmetler danışmanı Abdurrahman Ceyhan hazır bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bulunan ilçe genelindeki yatırımlarla ilgili olarak Başkan Uyan ile İlçe Müftüsü Arslan ve beraberindeki heyet çeşitli konular üzerinde konuştu.
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, yapılan konuşmada 2 minareli yapılması öngörülen camiyi 4 minareli olarak istedi. Yapılmasını istediği 4 minare için 4 sponsor vatandaş bulacağını belirten Başkan Uyan, cami minarelerinin yapılmasına da katkı sunacağının sözünü verdi. İlçe Merkez Camisi olarak kullanılması planlanan caminin İstanbul-Tekirdağ-Çanakkale karayolu üzerinde ve yeni yapılacak olan Otobüs terminaline 200 metre mesafede olması nedeniyle bin 500 kişilik olacağını vatandaşların ibadetlerini yapmak için ve karayolundan geçen vatandaşların da kullanabileceği uygun bir yerde olduğu görüşünde bulundu.
İlçe Müftüsü Yusuf Arslan da, her geçen gün gelişen ve gelişmekte olan ilçede böyle büyük bir caminin ihtiyaç olduğunu, diyanet ve müftülük ile ilgili bugüne kadar yapılan tüm yatırımlar ve sunulan tüm katkılardan duyduğu mutluluğu ifade ederek,yeni caminin hayırlara vesile olmasını, inşaatının kısa sürede kazasız belasız tamamlanmasını ve hep birlikte ibadete açmayı dileyerek, Başkan Uyan'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.
(HLD-MEF-Y)

01.02.2017 15:06:03 TSI
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