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Sultanbeyli'nin nüfusu 324 bin oldu



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İSTANBUL (İHA) - Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu. Ülke nüfusu bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artış gösterirken, Sultanbeyli'nin nüfusu da bir önceki yıla göre 2 bin 979 kişi artarak, 324 bin 709 oldu.

Türkiye'de ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında yüzde 13,4 iken, 2016 yılında yüzde 13,5 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2015 yılında yüzde 92,1 iken, bu oran 2016 yılında yüzde 92,3'e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kişi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli ise 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

Ülkemizde 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla 39,6 ile Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38,8 ile Edirne oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19,5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20,5 ile Ağrı ve 20,8 ile Siirt oldu.



Nüfus 2 bin 979 kişi arttı

Açıklanan nüfus verilerine göre ise Sultanbeyli'nin nüfusu 2 bin 979 kişi arttı. Toplam nüfusun 167.194'ü erkek olarak belirlenirken, 157.515'inin kadın olduğu tespit edildi. Buna bağlı olarak Sultanbeyli'nin yeni nüfusu 324 bin 709 olarak açıklandı. Sultanbeyli'nin geçen yıl nüfusu ise 321 bin 730 olarak açıklanmıştı.

(HB-SÜ-Y)



01.02.2017 15:49:02 TSI

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