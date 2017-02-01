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AK Parti'den Konya Şeker'e "Farkındalık" ödülü



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KONYA (İHA) - AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" sahiplerini buldu. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde "Sosyal Sorumluluk" kategorisinde "Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç" projesiyle katılan Konya Şeker ödüle layık görüldü.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından ilki düzenlenen "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" organizasyonunun ödül töreni, AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Organizasyona, "Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç" projesiyle katılan Konya Şeker, sosyal sorumluluk dalında birinci oldu. Başbakan Binali Yıldırım, Konya Şeker'in ödülünü Genel Müdür Yavuz Erence'ye takdim etti.



18,5 milyon ağaç toprakla buluşturuldu

Konya Şeker, küresel ısınma ve kuraklık gibi son yıllarda somut etkilerini hissettiren ve tarımsal üretim aleyhine değişen çevre şartlarını iyileştirmeyi, tekrar üretici lehine çevirmeyi amaçlıyor. 2004 yılında başlatılan "Konya Nüfusu Kadar Ağaç" projesiyle yola çıkan Konya Şeker, kısa zamanda bu hedefini gerçekleştirmiş ve bu kez "Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç" hedefini seçerek bugüne kadar 18,5 milyon ağacı toprakla buluşturdu. Konya Şeker, ağaçlandırma çalışmalarına başladığı 2004 yılından bu yana Konya'yı çevresindeki köylere, ilçelere ve illere bağlayan yollarda 4 bin 550 kilometrelik mesafede, 273 ayrı güzergâhta 18.5 milyon fidan dikimi gerçekleştirdi. Konya Şeker tarafından 66 ayrı yerde 10 bin dekarlık toplu orman alanı oluşturuldu, bunların yanı sıra çiftçilere 415 bin adet meyve fidanı dağıtıldı. Diktiği fidanların, kendi kendilerine gelişimlerini sağlayacak düzeye gelinceye kadar bakımlarını da Konya Şeker yapıyor.



Konya Şeker örnek oldu

Konya Şeker, tarafından bölgede yürütülen ağaçlandırma çalışmalarında 35 adet ziraat mühendisi, 450 kişilik ağaçlandırma ekibi ve 40 adet sulama arazözü çalışıyor. Konya Şeker ayrıca Çumra Şeker Entegre Tesisleri'nde Türkiye'nin en büyük Fidan Üretim Merkezi'ni oluşturdu, bu merkez yıllık 3.1 milyon fidan üretme kapasitesine sahip. Dikimi yapılan fidanların cinsi, bölgenin iklim ve toprak yapılarına göre seçilmekle birlikte, genel olarak akasya, dişbudak, akçaağaç, karaağaç, çınar, meşe, katalpa, ceviz, badem, iğde, gladiçya, ahlat, alıç, ıhlamur, at kestanesi, sedir, karaçam, mavi selvi gibi fidanlar. Konya Şeker'in bu çalışmaları ilk sonuçlarını vermeye başladı ve ağaçlar sayesinde oluşan doğal iklimleme, çiftçilerin üretiminde verime yansımakta, biyolojik hayatın canlanmasıyla süne ile mücadelede etkili neticeler alınıyor. Konya Şeker tarafından oluşturulan Torku Ormanı, sayısı 14'ü bulan kızıl geyiklere de doğal yaşam imkanı sunuyor. Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli Mahallesindeki ormanlık alanda geyiklerin yanı sıra ceylan, tilki, yılan, yaban tavuğu, koyun ve sincap gibi hayvanlar da bulunuyor. Konya'yı komşu illere bağlayan karayolu güzergahları üzerinde oluşturulan Torku Ormanları, bölgenin ekolojik dengesinin korunmasına da katkı sağlıyor. Torku Ormanları'nda oluşturulan Habitat sayesinde ise canlıların özgürce yaşamalarına imkan sağlıyor. Ağaçlandırma çalışmalarıyla insanlarda ağaç sevgisi oluşturan Konya Şeker, Türkiye'deki birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarına örnek oldu.

(AH-Y)



01.02.2017 16:06:33 TSI

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