01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti'den Konya Şeker'e "Farkındalık" ödülü

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:02
AK Parti'den Konya Şeker'e "Farkındalık" ödülü
AK Parti'den Konya Şeker'e "Farkındalık" ödülü

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" sahiplerini buldu. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde "Sosyal Sorumluluk" kategorisinde "Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç" projesiyle katılan Konya Şeker ödüle layık görüldü.
AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından ilki düzenlenen "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" organizasyonunun ödül töreni, AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Organizasyona, "Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç" projesiyle katılan Konya Şeker, sosyal sorumluluk dalında birinci oldu. Başbakan Binali Yıldırım, Konya Şeker'in ödülünü Genel Müdür Yavuz Erence'ye takdim etti.

18,5 milyon ağaç toprakla buluşturuldu
Konya Şeker, küresel ısınma ve kuraklık gibi son yıllarda somut etkilerini hissettiren ve tarımsal üretim aleyhine değişen çevre şartlarını iyileştirmeyi, tekrar üretici lehine çevirmeyi amaçlıyor. 2004 yılında başlatılan "Konya Nüfusu Kadar Ağaç" projesiyle yola çıkan Konya Şeker, kısa zamanda bu hedefini gerçekleştirmiş ve bu kez "Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç" hedefini seçerek bugüne kadar 18,5 milyon ağacı toprakla buluşturdu. Konya Şeker, ağaçlandırma çalışmalarına başladığı 2004 yılından bu yana Konya'yı çevresindeki köylere, ilçelere ve illere bağlayan yollarda 4 bin 550 kilometrelik mesafede, 273 ayrı güzergâhta 18.5 milyon fidan dikimi gerçekleştirdi. Konya Şeker tarafından 66 ayrı yerde 10 bin dekarlık toplu orman alanı oluşturuldu, bunların yanı sıra çiftçilere 415 bin adet meyve fidanı dağıtıldı. Diktiği fidanların, kendi kendilerine gelişimlerini sağlayacak düzeye gelinceye kadar bakımlarını da Konya Şeker yapıyor.

Konya Şeker örnek oldu
Konya Şeker, tarafından bölgede yürütülen ağaçlandırma çalışmalarında 35 adet ziraat mühendisi, 450 kişilik ağaçlandırma ekibi ve 40 adet sulama arazözü çalışıyor. Konya Şeker ayrıca Çumra Şeker Entegre Tesisleri'nde Türkiye'nin en büyük Fidan Üretim Merkezi'ni oluşturdu, bu merkez yıllık 3.1 milyon fidan üretme kapasitesine sahip. Dikimi yapılan fidanların cinsi, bölgenin iklim ve toprak yapılarına göre seçilmekle birlikte, genel olarak akasya, dişbudak, akçaağaç, karaağaç, çınar, meşe, katalpa, ceviz, badem, iğde, gladiçya, ahlat, alıç, ıhlamur, at kestanesi, sedir, karaçam, mavi selvi gibi fidanlar. Konya Şeker'in bu çalışmaları ilk sonuçlarını vermeye başladı ve ağaçlar sayesinde oluşan doğal iklimleme, çiftçilerin üretiminde verime yansımakta, biyolojik hayatın canlanmasıyla süne ile mücadelede etkili neticeler alınıyor. Konya Şeker tarafından oluşturulan Torku Ormanı, sayısı 14'ü bulan kızıl geyiklere de doğal yaşam imkanı sunuyor. Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli Mahallesindeki ormanlık alanda geyiklerin yanı sıra ceylan, tilki, yılan, yaban tavuğu, koyun ve sincap gibi hayvanlar da bulunuyor. Konya'yı komşu illere bağlayan karayolu güzergahları üzerinde oluşturulan Torku Ormanları, bölgenin ekolojik dengesinin korunmasına da katkı sağlıyor. Torku Ormanları'nda oluşturulan Habitat sayesinde ise canlıların özgürce yaşamalarına imkan sağlıyor. Ağaçlandırma çalışmalarıyla insanlarda ağaç sevgisi oluşturan Konya Şeker, Türkiye'deki birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarına örnek oldu.
(AH-Y)

01.02.2017 16:06:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özgüven, KMÜ Rektörlüğüne atanan Akgül'ü ağırladı
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN, KMÜ REKTÖRLÜĞÜNE ATANAN AKGÜL'Ü AĞIRLADI
Büyükşehir'den İstanbul yolu üzerine yaya üst geçidi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN İSTANBUL YOLU ÜZERİNE YAYA ÜST GEÇİDİ
Çomaklı, tesisine kavuşuyor
YEREL

ÇOMAKLI, TESİSİNE KAVUŞUYOR
Başkan Kale'den esnaf ve taziye ziyareti
YEREL

BAŞKAN KALE'DEN ESNAF VE TAZİYE ZİYARETİ
Konya'da huzur operasyonu: 40 gözaltı
YEREL

KONYA'DA HUZUR OPERASYONU: 40 GÖZALTI
Büyükşehir Belediyesi suyun paydaşlarını buluşturdu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SUYUN PAYDAŞLARINI BULUŞTURDU
Beyşehir'de kış dönemi kampları yoğun ilgi görüyor
YEREL

BEYŞEHİR'DE KIŞ DÖNEMİ KAMPLARI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Türkiye'deki iş makinesi üreticileri Konya'da buluştu
YEREL

TÜRKİYE'DEKİ İŞ MAKİNESİ ÜRETİCİLERİ KONYA'DA BULUŞTU
Banyodaki kömür kovası 2 kadını zehirledi
YEREL

BANYODAKİ KÖMÜR KOVASI 2 KADINI ZEHİRLEDİ
Konya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KONYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Başkan Altay: &quot;Selçuklu 50 ilden 77 ülkeden büyük&quot;
YEREL

BAŞKAN ALTAY: "SELÇUKLU 50 İLDEN 77 ÜLKEDEN BÜYÜK"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SORGUN:
Beyşehir Gölü'nde su kuşu sayımı yapıldı
YEREL

BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE SU KUŞU SAYIMI YAPILDI
Ereğli'de öğrenciler için eğlence programları hazırlanıyor
YEREL

EREĞLİ'DE ÖĞRENCİLER İÇİN EĞLENCE PROGRAMLARI HAZIRLANIYOR
Kulu'da hayırsever bir vatandaş aç köpekleri ekmekle doyurdu
YEREL

KULU'DA HAYIRSEVER BİR VATANDAŞ AÇ KÖPEKLERİ EKMEKLE DOYURDU
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Konya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KONYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Konya'da mesleki eğitim alanında yeni dönem
YEREL

KONYA'DA MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA YENİ DÖNEM
&quot;Madde Bağımlılarının Topluma Kazandırılması&quot; projesi
YEREL

"MADDE BAĞIMLILARININ TOPLUMA KAZANDIRILMASI" PROJESİ
KONESOB'tan kadın girişimcilere müracaat çağrısı
YEREL

KONESOB'TAN KADIN GİRİŞİMCİLERE MÜRACAAT ÇAĞRISI
Emekli Vali Güney'den Başkan Tutal'a ziyaret
YEREL

EMEKLİ VALİ GÜNEY'DEN BAŞKAN TUTAL'A ZİYARET
Oğluna ev almak için bankadan çektiği parayı çaldılar
YEREL

OĞLUNA EV ALMAK İÇİN BANKADAN ÇEKTİĞİ PARAYI ÇALDILAR

Başkan Tutal, askere gidecek gençlerle buluştu
YEREL

BAŞKAN TUTAL, ASKERE GİDECEK GENÇLERLE BULUŞTU
AK Parti Konya, referandum saha çalışmaları öncesinde kampa girdi
YEREL

AK PARTİ KONYA, REFERANDUM SAHA ÇALIŞMALARI ÖNCESİNDE KAMPA GİRDİ