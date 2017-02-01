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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Kızılay Kan Bağış Merkezi yenilenen yerinde bağışçılarını bekliyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:03
Kızılay Kan Bağış Merkezi yenilenen yerinde bağışçılarını bekliyor
Kızılay Kan Bağış Merkezi yenilenen yerinde bağışçılarını bekliyor

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne'de, dünya standartlarındaki yeni yerinde hizmet veren Kızılay Kan Bağış Merkezi, bağışçılarını bekliyor.
Dünya standartlarındaki yeni yerlerine taşınan Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi, daha fazla vatandaşa ulaşmak ve şehrin tamamının kan ihtiyacını karşılamak için gönüllüleri bekliyor. Edirne Kan Bağış Merkezi Doktoru Güler Ateş, yeni merkezlerinde lösemi ve lenfoma gibi ciddi hastalıklar için gerekli olan aferez yani beyaz kan bağışı da aldıklarını belirterek, "İstediğimiz tek bir şey var. Lütfen bu yatakları doldurun. Armağanınız hayat olsun" dedi.
Türk Kızılayı olarak amaçlarının 2005 yılından bu yana kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılarla ve en güvenli yolla karşılamak olduğuna dikkat çeken Dr. Ateş, Türkiye'nin 2016'da yaklaşık 2 milyon 500 bin ünite kan kullandığını söyledi.

"Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır"
Edirne'de yaklaşık 1 yıldan bu yana yeni merkezlerinde dünya standartlarında hizmet verdiklerine vurgu yapan Ateş, "Yaklaşık 1 yıldan fazla süredir yeni yerimizde Kipa'nın karşısındaki Kan Bağış Merkezi'ndeyiz. Edirne halkına buradan sesleniyoruz; tamamen dünya standartlarında çok kaliteli bir kan bağış merkezimiz var. Lütfen gelin ve hayat kurtarmak için ihtiyacı olan insanlara kan bağışında bulunun. İstediğimi tek bir şey var. Lütfen bu yatakları doldurun. Unutmayın ki, bağışladığınız kanlarla kurtardığınız hayatlar var. Armağanınız hayat olsun. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" dedi.
(KU-MK-Y)

01.02.2017 16:08:17 TSI
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