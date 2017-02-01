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Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın:

- "Kırsal kesimlerdeki yetiştiricilerin daha fazla desteklenmesi gerekiyor"



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kırsal kesimlerdeki yetiştiricilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini kaydederek, yetiştiricilerin, devletin verdiği desteklerden daha fazla yararlanması için mücadele ettiklerini söyledi.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Arapgir İlçesine bağlı Deregezen Mahallesinde yetiştirici Kaya Özmen tarafından kurulan 650 küçükbaşlık hayvan işletmesinin açılış törenine katıldı. Açılış törenine Başkan İhsan Akın'ın yanı sıra Arapgir Belediye Başkan Yardımcısı Basri Aknar, Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Zülküf Yıldırımoğlu, Arapgir İlçe Tarım Müdürü Mevlit Birlik, ve Deregezen Mahalle Muhtarı Remzi Kızıltepe katıldı. Açılışta kısa bir konuşma yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Zülküf Yıldırımoğlu, işletme sahibinin işletmeyi kendi imkanları ile kurduğunu belirterek, bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise, kırsal kesimlerdeki yetiştiricilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini kaydederek, yetiştiricilerin, devletin verdiği desteklerden daha fazla yararlanması için mücadele ettiklerini aktardı. Başkan Akın konuşmasında, işletmenin de hayırlı olmasını temenni etti.

İşletme sahibi Kaya Özmen de, işletmeyi kendi imkanları ile kurduğunu ifade ederek, kırsaldaki yetiştiricilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

(BT-SD-Y)



01.02.2017 16:10:54 TSI

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