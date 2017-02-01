01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yahyalı'da gümüş işlemeciliği kursu açıldı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:11
Yahyalı'da gümüş işlemeciliği kursu açıldı
Yahyalı'da gümüş işlemeciliği kursu açıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Yahyalı Belediyesi tarafından yürütülen 'Yahyalı' da Kadınlara Yönelik Temel Ve Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi' AB Projesi kapsamında, Gümüş İşlemeciliği Kursu açıldı.
Yahyalı Kadın Ve Gençlik Merkezi'nde açılan kursu ziyaret ederek ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Yahyalı Belediye Başkan Esat Öztürk, burada yaptığı konuşmada AB Projesi kapsamında açılan kursun hem Yahyalılı kadınlara hem de ilçeye hayırlısı olmasını temenni ederek, kursun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Başkan Öztürk, "Katma değerine inandığımız bir projeyi, AB Projesi kapsamında hayata geçiriyoruz. Eş finansmanlığını belediyemizin yaptığı, AB'nin 123 Bin Eurodestek verdiği projemiz kapsamında kursumuzu açmış bulunmaktayız. Projemiz bilindiği üzere Yahyalı' da Kadınlara Yönelik Temel Ve Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi projesi. Yahyalı'mız el sanatlarına eğimli bir ilçe." dedi. İlçede unutulmaya yüz tutan Yahyalı Halısını yeniden canlandırmak adına projenin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk " Annelerimiz, Ablalarımız, Babaanne ve Ananelerimiz yıllardır el tezgâhlarında halı dokudular. Halıcılık ilçemizin temel el sanatıydı. Onu da unutturmamak adına böyle bir projeyi yazmış olduk. Yeni yetişen gençlerimiz, halıcılığı sevmedi. Eskiden ilçemizde dokunan halılar,aile ekonomisine büyük destek sağlardı. İyi biliyorum, benim annemin dokuduğu halıların benim evliliğimde, kız kardeşlerimin evliliğinde büyük katkısı oldu. Dokunan halıların birçok gencimizin evliliğinde ekonomik anlamda ciddi katkılar verdi. Bu açıdan halıcılığın çok çok önemli diye düşünüyorum. Unutulmaya yüz tutmuş Yahyalı El Halımız, zaman zaman Diplomatlarımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız tarafından Devlet Başkanlarına hediye ediliyor. Bu değerimizi kıymetini bilmemiz lazım. Halı Dokuma atölyemizi İsmet Mahallesi'ndeki eski okul binasına açtık. İnşallah oradan çıkacak halılarımızı da güzelce değerlendireceğiz." diye konuştu.
Gümüş İşlemeciliği Kursuna katılan kursiyerler için iki güzelliğin bir arada olduğunu, ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri isterlerse hediye edebileceklerini isterlerse ekonomik açıdan değerlendirebileceklerini sözlerine ekledi.
AB Projesi kapsamında açılan Gümüş İşlemeciliği ve açılacak olan Halı Dokuma Kurslarında Yahyalılı Yüz Kadın Eğitim alacak.
(SK)

01.02.2017 16:16:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Develi nüfusu 64 bin 422 kişi oldu
YEREL

DEVELİ NÜFUSU 64 BİN 422 KİŞİ OLDU
Kayseri Erciyesspor'da Olağanüstü Kongre kararı
YEREL

KAYSERİ ERCİYESSPOR'DA OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI
Sivas'taki FETÖ soruşturması
YEREL

SİVAS'TAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Kayseri koruyucu aile sıralamasında Türkiye'de 4. sırada
YEREL

KAYSERİ KORUYUCU AİLE SIRALAMASINDA TÜRKİYE'DE 4. SIRADA
'Fabrikada Buluşalım' Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi
YEREL

'FABRİKADA BULUŞALIM' TOPLANTILARININ İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kayserispor Başkanı Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
YEREL

KAYSERİSPOR BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'I ZİYARET ETTİ
Başkan Palancıoğlu 'Biz Bize' sohbetlerine konuk oldu
YEREL

BAŞKAN PALANCIOĞLU 'BİZ BİZE' SOHBETLERİNE KONUK OLDU
38 KENT TV test yayınına başladı
YEREL

38 KENT TV TEST YAYININA BAŞLADI
Sahte polis 50 bin TL dolandırdı
YEREL

SAHTE POLİS 50 BİN TL DOLANDIRDI
Facebook'ta 'hediye çeki' dolandırıcılığı
YEREL

FACEBOOK'TA 'HEDİYE ÇEKİ' DOLANDIRICILIĞI
Başkan Çolakbayrakdar, &quot;başarı yolunda engel yoktur&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, "BAŞARI YOLUNDA ENGEL YOKTUR"
Vali Kamçı Kayserispor yönetimini kabul etti
YEREL

VALİ KAMÇI KAYSERİSPOR YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
Başkan Çelik: &quot;Saldırılara rağmen dimdik ayaktayız&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK: "SALDIRILARA RAĞMEN DİMDİK AYAKTAYIZ"
Yabancı uyruklu öğrencilerden yaban hayvanlarına yem
YEREL

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN YABAN HAYVANLARINA YEM
KTO Ocak ayı Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL

KTO OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Kayserispor yönetiminden KTO'ya ziyaret
YEREL

KAYSERİSPOR YÖNETİMİNDEN KTO'YA ZİYARET
Başkan Büyükkılıç: &quot;Muhtarlarla işbirliği içindeyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: "MUHTARLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"
Böbrek sağlığı için susamadan su içilmeli!
YEREL

BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN SUSAMADAN SU İÇİLMELİ!
Kayseri'de 38 gıda ürünü daha tescillenecek
YEREL

KAYSERİ'DE 38 GIDA ÜRÜNÜ DAHA TESCİLLENECEK
Kayserispor'da transfer
YEREL

KAYSERİSPOR'DA TRANSFER
Kayseri'de FETÖ/PDY davaları
YEREL

KAYSERİ'DE FETÖ/PDY DAVALARI

Melikgazinin nüfusu 554 bin 549
YEREL

MELİKGAZİNİN NÜFUSU 554 BİN 549
Oylum'a yabancı yatırımcı geldi
YEREL

OYLUM'A YABANCI YATIRIMCI GELDİ
Kayserispor'da toplu imza töreni
YEREL

KAYSERİSPOR'DA TOPLU İMZA TÖRENİ