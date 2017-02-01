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Yahyalı'da gümüş işlemeciliği kursu açıldı



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KAYSERİ (İHA) - Yahyalı Belediyesi tarafından yürütülen 'Yahyalı' da Kadınlara Yönelik Temel Ve Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi' AB Projesi kapsamında, Gümüş İşlemeciliği Kursu açıldı.

Yahyalı Kadın Ve Gençlik Merkezi'nde açılan kursu ziyaret ederek ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Yahyalı Belediye Başkan Esat Öztürk, burada yaptığı konuşmada AB Projesi kapsamında açılan kursun hem Yahyalılı kadınlara hem de ilçeye hayırlısı olmasını temenni ederek, kursun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Öztürk, "Katma değerine inandığımız bir projeyi, AB Projesi kapsamında hayata geçiriyoruz. Eş finansmanlığını belediyemizin yaptığı, AB'nin 123 Bin Eurodestek verdiği projemiz kapsamında kursumuzu açmış bulunmaktayız. Projemiz bilindiği üzere Yahyalı' da Kadınlara Yönelik Temel Ve Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi projesi. Yahyalı'mız el sanatlarına eğimli bir ilçe." dedi. İlçede unutulmaya yüz tutan Yahyalı Halısını yeniden canlandırmak adına projenin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk " Annelerimiz, Ablalarımız, Babaanne ve Ananelerimiz yıllardır el tezgâhlarında halı dokudular. Halıcılık ilçemizin temel el sanatıydı. Onu da unutturmamak adına böyle bir projeyi yazmış olduk. Yeni yetişen gençlerimiz, halıcılığı sevmedi. Eskiden ilçemizde dokunan halılar,aile ekonomisine büyük destek sağlardı. İyi biliyorum, benim annemin dokuduğu halıların benim evliliğimde, kız kardeşlerimin evliliğinde büyük katkısı oldu. Dokunan halıların birçok gencimizin evliliğinde ekonomik anlamda ciddi katkılar verdi. Bu açıdan halıcılığın çok çok önemli diye düşünüyorum. Unutulmaya yüz tutmuş Yahyalı El Halımız, zaman zaman Diplomatlarımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız tarafından Devlet Başkanlarına hediye ediliyor. Bu değerimizi kıymetini bilmemiz lazım. Halı Dokuma atölyemizi İsmet Mahallesi'ndeki eski okul binasına açtık. İnşallah oradan çıkacak halılarımızı da güzelce değerlendireceğiz." diye konuştu.

Gümüş İşlemeciliği Kursuna katılan kursiyerler için iki güzelliğin bir arada olduğunu, ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri isterlerse hediye edebileceklerini isterlerse ekonomik açıdan değerlendirebileceklerini sözlerine ekledi.

AB Projesi kapsamında açılan Gümüş İşlemeciliği ve açılacak olan Halı Dokuma Kurslarında Yahyalılı Yüz Kadın Eğitim alacak.

(SK)



01.02.2017 16:16:30 TSI

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