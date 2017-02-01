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Kelkit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesine 300 kişi müracaat etti

- Proje çizim aşamasına geçildi



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kelkit ilçesine kurulacak ve Türkiye'de 4.olacak olan 'Kelkit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' ile ilgili tüm tarafların katılımıyla toplantı düzenledi.

Kelkit Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda ilçe merkezindeki ahırların çıkarılması ve Kelkit'in gelişmesi açısından büyük önem taşıyan projenin son aşamaya geldiğini kaydeden Vali Memiş, proje çiziminin başladığını 1-2 hafta içerisinde tamamlanmasının ardından raporların tutularak Bakanlığa gönderileceğini söyledi.

Kilise Burnu mevkiinde 517 dönüm alanda yapılacak olan projeyle ilgili kurum görüşlerinin geldiğini, yönetim kurulunun oluşturulduğunu ve komisyonun kurulduğunu ifade eden Vali Memiş, şuana kadar 300 çiftçinin müracaat ettiğini, en az 10-15 bin hayvan kapasiteli bir tesis olacağını kaydetti.

"Bu iş benim rüyalarıma giriyor, bu işi başaracağız" diyerek projeden duyduğu memnuniyetini ve heyecanını katılımcılarla paylaşan Vali Memiş, talebin çok fazla olması durumunda tesisin büyütülebileceğini belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıya il ve ilçe yöneticileriyle üreticiler katıldı.

(RE-ÖS-Y)



01.02.2017 16:25:57 TSI

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