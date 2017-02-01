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Başkan Özgüven, KMÜ Rektörlüğüne atanan Akgül'ü ağırladı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ağırladı.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ereğli'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, Karaman ve Ereğli arasında bir köprü olacaklarını ifade etti. Prof. Dr. Akgül, ayrıca karşılıklı istişareler çerçevesinde her iki şehir için önemli hizmetleri insana kazandırmanın gayreti içerisinde olacaklarını da söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özgüven ise Prof. Dr. Mehmet Akgül'e yeni görevinde başarılar dileyerek Karaman'da da önemli hizmetlere imza atacağına inandığını dile getirdi. Başkan Özgüven son olarak Akgül'e Ereğli'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

(BG-AH-Y)



01.02.2017 16:26:06 TSI

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