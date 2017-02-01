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AK gençlerden Başkan Diker'e ziyaret



AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Emirdağ Ülkü Ocakları Başkanı Ramazan Diker'e, AK Parti Emirdağ Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Yeşilyuva ve yönetim kurulu üyeleri tarafından hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrası Ülkü Ocakları Emirdağ Başkanlığı'na seçilen

Ramazan Diker'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Siyasi gündeme dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Emirdağ'ın gelişmesi için neler yapılabileceği konuşuldu.

Diker ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Yeşilyuva ise hayırlı olsun dileklerini iletti.

(GC-



01.02.2017 16:56:40 TSI

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