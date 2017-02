YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beylikdüzü Belediyesi, Afet Bilgi Sistemi'ni kurdu

İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü Belediyesi, insan veya doğa kaynaklı yaşanabilecek tüm olumsuzluklar için hazırlıklarını tamamlıyor. İlçe içerisinde hayatı kötü yönde etkileyebilecek durumlara karşı tedbirlerini şimdiden almaya başlayan Plan ve Proje Müdürlüğü Afet Bilgi Sistemi'ni hayata geçirdi ve acil durumlar için 4 olan toplanma alanı sayısını 387'ye çıkardı. Türkiye'de ilk olarak bina adına kadar varan detaylı arama sağlayan sistem, her konut için en fazla 500 metre uzaklıktaki alanları da gösteriyor ve alanlar altyapı olarak da hazırlanıyor.

İlçenin çevresindeki, jeolojik yapısındaki bütünleşik risk analizlerini yapan Beylikdüzü Belediyesi, ilçe adına önemli adımlar atıyor. Afetlere karşı hazırlıklı olmak ve vatandaşın kaygılarını azaltmak adına çalışmalara başlayan Plan ve Proje Müdürlüğü, belediye web sitesi üzerinden kolayca ulaşılabilecek Afet Bilgi Sistemi'ni (ABİS) kurdu. Türkiye'de bu kadar detaylıca kurulan ilk sistem olan ABİS, vatandaşın direkt olarak evinin adresini kapı numarasına kadar girerek, nokta atışı en yakınındaki toplanma alanını bulmasını sağlıyor. Bulunduğu yere en yakın toplanma noktasını bulmak isteyen kişi, sistemdeki yönlendirmeler doğrultusunda önce mahalle, sonra sokak, daha sonra da bina adı veya kapı numarasını sisteme yazarak harita üzerinden görüntüleyebiliyor.



387 toplanma alanı ve diğer tüm tesisler sistem üzerinden bulunabiliyor

Müdürlük, bu çalışmayla ilçe içerisinde herhangi bir afet durumunda kullanılacak toplanma alanlarının sayısını 4'ten 387'ye çıkardı.Toplanma alanının harita üzerindeki konumunun yanı sıra altyapı durumu, aydınlatma, ses ve kanalizasyon varlığı gibi bilgilerinin tümüne erişmesi de mümkün oluyor.Yapılan planlamayla tüm belediye personeli de olası bir afet halinde vatandaşa yardımcı olmak adına kendi uzmanlık alanlarında görevlendirildi.



Gerekli her bilgiye erişim imkanı

Gün geçtikçe daha da geliştirilecek olan Afet Bilgi Sistemi şu anda toplanma alanlarının yanında karakol, eczane, sağlık kuruluşları, resmi kurumlar, ibadethaneler, eğitim kurumları, riskli tesisler, gıda temin noktaları, lojistik ve depolama tesisleri, su temin noktaları, sosyal-kültürel tesisler, defin merkezleri, yurt ve konaklama tesislerini geniş bir yelpazede sunuyor. Yakın bir zamanda hizmete girecek olan Afet Bilgilendirme İnternet Sitesi ve Afet Mobil Bilgi Sistemi uygulamaları ile de vatandaşların afetlere hazırlıklı olma noktasında her türlü bilgiye erişimlerinin sağlanması amaçlanıyor.

