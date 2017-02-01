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Toroslar'da tekstil sektöründe istihdam garantili verilecek mesleki eğitimlere başlandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:11
Toroslar'da tekstil sektöründe istihdam garantili verilecek mesleki eğitimlere başlandı
Toroslar'da tekstil sektöründe istihdam garantili verilecek mesleki eğitimlere başlandı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 38'ini oluşturan tekstil alanında verilecek mesleki eğitim sınıfının açılışı yapıldı.
Toroslar Belediyesi'nin 13'üncü AB projesi olan 'Dezavantajlı Kişilerin Tekstil Sektöründe İstihdamının ve Küçük Ölçekli Girişimcilerinin Desteklenmesi' projesi kapsamında hazırladığı ve ilk etapta 20 kişinin eğitim alacağı istihdam garantili mesleki eğitimlere başlandı. Halkkent Mahallesi'nde bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinin (KETEM) doğu cephesinde hazırlanan 250 metrekarelik atölyenin açılışı, Toroslar İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Bolat, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yapıldı. Dezavantajlı 80 kişiye ulaşılması hedeflenen, toplamda 240 saat verilecek mesleki eğitimle ilgili açıklama yapan Başkan Tuna, overlok, ütücü ve makineci olarak teorik ve uygulamalı eğitimleri alan kursiyerlere proje kapsamında günde 5 euro harcırah vereceklerini belirtti. Amaçlarının, tekstil sektörünün yoğun olduğu ilçe genelindeki işletmelere bu kurslardan eğitim alan kursiyerleri istihdam ettirmek ve kalifiye elaman sıkıntısını çözmek olduğunu kaydeden Tuna, kurslara başlayan tüm kursiyerlere başarılar diledi. Tuna, "Yeni hayata geçirdiğimiz AB projesiyle 80 insanımıza tekstil sektöründe mesleki eğitim vereceğiz. 250 metre kare alanda hazırladığımız ve 35 tane makinanın bulunduğu bu atölyemizde projemiz sona erdikten sonra da kursların sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Amacımız, ilçemizdeki tekstil alanında faaliyet gösteren 35 işletmemizde kursiyerlerimizi istihdam ettirmektir ve kalifiye elaman sıkıntısını çözmektir.4 periyotta gerçekleştireceğimiz bu atölyemizde ilk etapta 20 kursiyerimize eğitim vereceğiz. İş ve servis kaza sigortaları da yapılacak olan tüm kursiyerlerimizi servislerle evlerinden alacağız. Bu projemizin de sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum. İnşallah bizim açtığımız bu kursların sonucunda kursiyerlerimiz bir altın bilezik sahibi olacaklar ve ev ekonomilerine katkı sunacaklar" dedi.
Tuna, ayrıca eğitimlerin sonunda kursiyerlerin tekstil atölyelerinde 15 gün staj yapacaklarını ve stajın ardından bu alanda iş kurmak isteyenlere de girişimcilik eğitimlerinin verileceğini de sözlerine ekledi.
Toroslar ilçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin de tekstil sektöründe en önemli sıkıntılardan biri olan işsizlik ve yetişmiş vasıflı elaman sıkıntısının çözülmesine katkı sunacak olan böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve ekibini tebrik etti. Toroslar Belediyesi'nin Mersin'de istihdam alanında önemli AB projeleri hayata geçiren bir belediye olduğuna dikkat çeken Şahin, "Kentimizde Vali Yardımcılığı görevini yürütürken Toroslar Belediyesi ile birçok ortak projeyi hayata geçirdik ve çok önemli çalışmalarımız oldu. Memleketimizin en önemli sıkıntılarından biri olan işsizliği, kalifiye elaman sıkıntısını gidermek ve insanlarımızı donanımlı hale getirmek için önemli bir projeyi daha hayata geçirdikleri için Belediye Başkanımız Sayın Hamit Tuna ve ekibini kutluyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından atölyenin açılışı yapıldı.
(KRY-

01.02.2017 17:17:22 TSI
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