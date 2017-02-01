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Kanaat önderleriyle referandum değerlendirmesi

- Hasköylü kanaat önderleriyle buluşan Muş Valisi Seddar Yavuz:

- "Bu anayasa değişikliği Türkiye'ye çağ atlatacak"

- "Türkiye 2002-2017 tarihlerinde üç kat büyümüş"

- "Siyasi otoritenin güçlü olduğu, güçlü iktidarlar döneminde Türkiye kalkınıyor, büyüyor"



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, Hasköylü kanaat önderleri ve aile büyükleriyle bir araya gelerek yeni anayasa değişikliğinin Türkiye'ye çağ atlatacağını ve Türkiye'nin 2002-2017 yılları arasında 3 kat büyüdüğünü söyledi.

Muş'un Hasköy ilçesini ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan ve Belediye Başkanı Mürsel Özen tarafından karşılandı. Kaymakam Ahmet Özkan'dan bir süre bilgi alan Vali Seddar Yavuz, ardından ilçedeki bir restoranda kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada Kaymakam Ahmet Özkan tarafından ilçede yapılan yatırımlarla ilgili bir sunum yapıldı. Yapılan sunumun ardından taleplerini dile getiren kanaat önderleri, Batman-Muş arasında açılması öngörülen yolun Hasköy'den geçmesini Vali Seddar Yavuz'dan talep ettiler.

Ardından bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, Batman ve Muş'u birbirine bağlayacak olan yolun ilgililerle değerlendirilerek sonucu kendilerine bildireceğini söyledi.



"Bu köpeklerin sahipleri bilin ki başkalarıdır"

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü ele alan Vali Yavuz, "Böyle bir teşebbüsle karşı karşıya kaldık. 248 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bundan önce hendek politikası uygulandı. Bütün bunların hepsi sistematik saldırılardır. Hendek politikası da sistematik bir saldırıdır, 15 Temmuz darbe teşebbüsü de sistematik saldırıdır ve bunların arkasında olan güçler aynı güçlerdir. Biz yumruğun nereden geldiğini, bize kimin yumruk attığını bilmeliyiz, bunun farkında olmalıyız. Biz bunların farkındayız. Kimlerin bize ne mesaj verdiğini anlıyoruz. Biz de diyoruz ki biz köpeklerle değil, köpeğin sahipleriyle uğraşmayı tercih ediyoruz. Köpekler kimler? Terör örgütleri. Ama bu köpeklerin sahipleri bilin ki başkalarıdır. Elbette biz de bu köpeklerin sahiplerine diyoruz ki; köpeklerinize sahip olun, siz bu milleti yenemezsiniz. Biz bu coğrafyada bin yıldır varız, kıyamete kadar bu coğrafyada olacağız, ayağınızı denk alın. Bu hesabı herhalde tek tek onlardan soracağız, şüpheniz olmasın. O yüzden bunu yapabilmek için birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Eksiklerimizi, noksanlarımızı söyleyeceğiz ama birbirimize küsmeyeceğiz. Tartışacağız, bu ülkeyi daha iyi noktalara taşıyacağız, hizmetlerimizi daha iyi yapacağız. O yüzden ben kahraman Hasköylü kardeşlerimi gönülden kucaklıyorum. Hepinizi kendi annem, babam, evladım gibi görüyorum ve her yerde de sizin hakkınızı en iyi şekilde savunduğumu söyleyebilirim. Şüpheniz olmasın hizmetleri yapacağız" dedi.



"Bu anayasa değişikliği Türkiye'ye çağ atlatacak"

Referandum sürecine de değinen Vali Seddar Yavuz, Türkiye'nin geleceğinin oylandığı bir sürecin yaşandığını kaydetti. Vali Yavuz, "Türkiye küresel bir güç mü olacak, yoksa zayıf, güçsüz iktidarlarla patinaj mı yapacak? 1923-1938'de Türkiye müthiş kalkınmış. 1950-1960'ta Türkiye sıçramış, 1960-1970'te Türkiye yine sıçramış. 1980-1990'da Türkiye tekrar sıçramış. 2002-2017 tarihlerinde ise Türkiye üç kat büyümüş. Siyasi otoritenin güçlü olduğu, güçlü iktidarlar döneminde Türkiye kalkınıyor, büyüyor. Ne zaman ki karar alma süreçleri zayıflıyor, Türkiye karar alamıyor, o yüzden de patinaj yapmaya başlıyor. Koalisyon dönemlerinde Türkiye'nin büyüyememesinde en önemli sebeplerinden bir tanesi maalesef budur. Vatandaşlarımızın bu süreci iyi değerlendirmelerini, yeni anayasa değişikliğinin ne getirip ne götürdüğünü iyi araştırmalarını özellikle rica ediyorum. Benim kişisel fikrim bu anayasa değişikliğinin Türkiye'ye çağ atlatacağını, bu yüzyılı bizim yüzyılımız yapacak bir değişikliğe doğru gittiğini söylemek istiyorum. İnşallah referandumun ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından gençlerle bir kahvehanede bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, gençleri dinleyerek iş istihdamları konusunda bir süre sohbet etti. Vali Yavuz ve beraberindeki heyet, daha sonra Altınova beldesindeki bir taziyeye katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

(UU-MSA-SÜ-Y)



01.02.2017 17:29:19 TSI

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