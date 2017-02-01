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İscehisar kaymakamından Kayseri gazisine ziyaret



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İscehisar Kaymakamı Muhammet Öztabak, Kayseri'de gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında yaralanan piyade er Arif Özkara'yı baba evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İscehisar Karaağaç Köyünde ailesi ile birlikte ikamet eden Özkara'yı ziyaret eden Kaymakam Öztabak'a, Belediye Başkanı Mustafa Çibik, İlçe Jandarma Komutanı İhsan Doray, İlçe Emniyet Müdürü Burak Ersoy ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlker Ahmet Çınar eşlik etti. Özkara'nın sağlık durumunun iyi olmasının sevindirici olduğunu kaydeden Kaymakam Öztabak, kısa zamanda toparlanacağını ve eski sağlığına kavuşacağını dile getirdi.

(HK-GC-



01.02.2017 17:35:14 TSI

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