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Hatay'da elektrik kesintisi

02 Şubat 2017 Perşembe, 08:47
Hatay'da elektrik kesintisi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Antakya, Arsuz, İskenderun ve Reyhanlı ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Şubat Cumartesi günü, Antakya ilçesi Derince Mahallesi ile Bölge Trafik, Şark Tuğla, Antakya Meslek Yüksek Okulu ve Yetişen Kauçuk'da 09:00-12:00 saatleri arasında, Gülderen, Oğlakören ve Dikmece mahallelerinde 10:00-13:00 saatleri arasında enerji kesintisi olacak.
Arsuz ilçesi Madenli Mahallesine 08:30-17:30 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallesi'ne 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

02.02.2017 08:52:45 TSI
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