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Şiddetli rüzgar Sincik'te hayatı olumsuz etkiliyor

02 Şubat 2017 Perşembe, 08:51
Şiddetli rüzgar Sincik'te hayatı olumsuz etkiliyor
Şiddetli rüzgar Sincik'te hayatı olumsuz etkiliyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Erkut
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sinçik İlçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle buz tutan yollarda araçlar kayarken, tipi nedeniyle vatandaşların hayatı olumsuz etkileniyor.
Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle karayolunda ulaşım güçlükle sağlandı. Kar yağışı sonrasında yolda mahsur kalan ve kayan araçlar Karayoluna bağlı ekipler yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak kurtardı. Karayolunda buzlanma nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Sincik İlçesinde etkili olan tipi hayatı olumsuz etkiliyor.Tipi nedeniyle ilçe merkezinde göz gözü göremez hale geldi. Şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmakta zorlanıyor.
(AE-AHM)

02.02.2017 08:55:45 TSI
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