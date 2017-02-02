02 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençlere diksiyon eğitimi verilmeye başlandı

02 Şubat 2017 Perşembe, 09:36
Gençlere diksiyon eğitimi verilmeye başlandı
Gençlere diksiyon eğitimi verilmeye başlandı

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Karahisar Gençlik Merkezi Kişisel Gelişim Atölyesi bünyesinde diksiyon, hitabet eğitimleri başladı.
Eğitmen, Jale Yeni Gökyer tarafından verilen eğitimlerde gençlere iyi ve güzel konuşma, hitap teknikleri, nefesin nasıl kullanılması gerektiği konusunda eğitimler verilmeye başlandı. Eğitim çalışmasına katılmak isteyen gençlerin çarşamba ve cuma günleri saat 17.00'de Karahisar Gençlik Merkezi'ne davetli oldukları aktarıldı.
(GC-

02.02.2017 09:41:18 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Afyonlu aşçılar kente madalyalar ile döndü
YEREL

AFYONLU AŞÇILAR KENTE MADALYALAR İLE DÖNDÜ
CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığından haftalık olağan basın toplantısı
YEREL

CHP AFYONKARAHİSAR İL BAŞKANLIĞINDAN HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI
Sağlık çalışanlarına &quot;Elektronik Form Eğitimi&quot; verildi
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA "ELEKTRONİK FORM EĞİTİMİ" VERİLDİ
Erkmen Belediyesi'nden eğitim yardımı devam ediyor
YEREL

ERKMEN BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİM YARDIMI DEVAM EDİYOR
Karakaya'dan, Başkan Kumartaşlı'ya ziyaret
YEREL

KARAKAYA'DAN, BAŞKAN KUMARTAŞLI'YA ZİYARET
İscehisar kaymakamından Kayseri gazisine ziyaret
YEREL

İSCEHİSAR KAYMAKAMINDAN KAYSERİ GAZİSİNE ZİYARET
AK gençlerden Başkan Diker'e ziyaret
YEREL

AK GENÇLERDEN BAŞKAN DİKER'E ZİYARET
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
İnsan Hakları Kurulu Ocak ayı toplantısı yapıldı
YEREL

İNSAN HAKLARI KURULU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI