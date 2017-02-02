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Unutulan yemekler bu kitapla yaşayacak

- Ergene Kaymakamlığı tarafından ilçenin yemek kültürünü tanıtmayı amaçlayan kitap basıldı

- Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak:

- "Yemek kültürü bir bölgenin sadece damak tadı değil"



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesi yöresine ait eskilerden günümüze kadar gelen çeşitli yemeklerin unutulmamasına ilişkin kitap basıldı.

Ergene Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyinin katkılarıyla hazırlanan ve İlçenin yemek kültürünü tanıtmayı amaçlayan Ergene Mutfağı kitabı ilk basımı yapılarak yayınlandı.

Açılışı yapılan Ergene Doğal Ürünler pazarında vatandaşlara tanıtım ve dağıtımı yapılan kitap beğeni topladı.



"Yemek kültürü bir bölgenin sadece damak tadı değil"

Konuyla ilgili bilgi veren Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, "Yemek kültürü bir bölgenin sadece damak tadını değil, coğrafi özelliklerini, iklimini, yaşam tarzlarını, insan ilişkilerini yansıtmaktadır. Bu amaçla ilçemizde eskilerden günümüze kadar gelen çeşitli yemekler, Kaymakamlığımız bünyesinde araştırılıp derlenerek saygıdeğer halkımızın ve gelecek nesillerin bilgisine sunulmuştur. Bu çalışmada emeği geçen ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Kurban, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özgür Esur, VMTAL Müdürü Hatice Aktaş, Ergene Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, Ergene Belediyesi Kent Konseyi Kadın Kolları Başkanı Nihal İşbilen ve Grafik Öğretmeni Sinem Koyun'a teşekkürlerimi sunarım" dedi.

(HLD-MEF-Y)



02.02.2017 10:37:12 TSI

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