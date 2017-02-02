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Aydın'da Çipli Kimliğe Yoğun İlgi

- 10 günde 9 bin 382 Kişi Yeni Kimlik Başvurusu Yaptı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 2 Ocak tarihinden itibaren başlayan yeni çipli kimlik kartı başvuru işlemleri nüfus müdürlüklerini yoğunlaştırdı. Yeni yılın ilk 10 gününde 9 bin 382 kişi yeni çipli kimlik müracaatında bulundu.

İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu projelerden biri olan Yeni Kimlik kartı projesi 2017 yılı başından itibaren uygulamaya geçildi. Ülke genelinde 3-4 yılda tamamlanması planlanan yeni çipli kimlik kartları Aydın'da yoğun ilgi görürken yeni kimliklerin taşımasının da kullanımının da daha kolay olduğu belirtildi. İl genelinde 609'u doğum nedeniyle toplam 9 bin 382 kişinin yeni çipli kimlik kartını alabilmek için müracaat ettiği, parmak izi alımı da yapılarak verilen yeni kimlik işlemleri nedeniyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri'nde yoğunluk yaşandığı görüldü.

Yeni çipli kimliklerin e devlet projelerini de desteklediği, bir başkası tarafından okunması, alınması ve kullanılması mümkün olmadığı belirtilirken yeni kimlik kartını almak için 1 biyometrik fotoğraf ile birlikte vatandaşların ellerindeki mevcut kimlikleriyle müracaat edebilecekleri belirtildi. Yeni kimlik için vatandaşlardan 16 lira alınıyor.

Yeni yılın ilk 10 gününde Bozdoğan'da 23'ü doğum 258'i yeni kimlik, Buharkent'te 5'i doğum 148'i yeni kimlik, Çine'de 20'si doğum 364'ü yeni kimlik, Didim'de 38'i doğum 672'si yeni kimlik, Efeler'de 194'ü doğum 1901'i yeni kimlik, Germencik'te 21'i doğum 408'i yeni kimlik, İncirlioova'da 34'ü doğum 486'sı yeni kimlik, Karacasu'da 10'u doğum 129'u yeni kimlik, Karpuzlu'da 7'si doğum 57'si yeni kimlik, Koçarlı'da 10'u doğum 146'sı yeni kimlik, Köşk'te 19'u doğum 247'si yeni kimlik, Kuşadası'nda 53'ü doğum 1039'u yeni kimlik, Kuyucak'ta 12'si doğum 224'ü yeni kimlik, Nazilli'de 78'i doğum 1086'sı yeni kimlik, Söke'de 67'si doğum 1263'ü yeni kimlik, Sultanhisar'da 8'i doğum 191'i yeni kimlik, Yenipazar'da 10'u doğum 154'ü yeni kimlik olmak üzere Aydın il genelinde 609'u doğum 8 bin 773'ü kimlik değiştirme toplam 9 bin 382 yeni çipli kimlik müracaatı olduğu öğrenildi.

(İK)



02.02.2017 10:46:43 TSI

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