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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:48
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adnan Özkan yönetimindeki 51 KN 122 plakalı otomobil, Narlı Mahallesi yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan sürücü Adem Özkan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı daha sonra Mersin'e sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(HSÇ-Y)

02.02.2017 10:53:37 TSI
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