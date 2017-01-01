03 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:26
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:
- "İnsanımıza hizmet etmeyi bir ibadet aşkıyla görüyoruz"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ile birlikte Siverek ilçesi Karakeçi bölgesinde referandum çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, " İnsanımıza hizmet etmeyi bir ibadet aşkıyla görüyoruz" dedi.
Kaynakları çok iyi kullanarak yatırımları devam edeceklerini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Artık yıllardır bu yol, su, gibi sorunları bitirmek istiyoruz. İnsanımıza hizmet etmeyi bir ibadet aşkıyla görüyoruz. Millete hizmet için varız. Kurumlar milletin emaneti diye tevdi edilmiş. Durumumuzun farkındayız ve her yıl beton yol uygulamasını artırarak devam edeceğiz" dedi.
Halk oylamasının önemine de değinen Başkan Çiftçi, "16 nisan 'da ülkemiz bir halk oylamasına gidiyor bir referanduma gidiyor. Bu halk oylaması şahısların ötesinde bir durum. Belediyenin dışında vekilliğin dışında teşkilatımızın dışında bir oylama. Millet kendi anayasasında kendi geleceğini belirleyecek. Millet ülkesinin kaderini tayin edecek. Sağlam kalıcı hükumetlere kavuşacak. Gençlerimiz artık rahat bir şekilde siyasette yer alacak" dedi.
Yapılacak halk oylamasın önemli olduğunu belirten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar," İşte yoldan bahsediyoruz tabi sadece yolla bitmiyor. Bir sürü eksik var gedik var. Geçmişten gelen sıkıntılar var. Bu sorunları belediye başkanıyla, milletvekilimizle, hükumetimizle, bakanımızla giderilmesi için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 16 nisanda burada en ufak bir zafiyette girmemeliyiz. Zafiyet gösterirsek ne Recep Tayyip Erdoğan'ın ne AK Parti hükumetinin ne benim milletvekilinin nede belediye başkanımızın zayıflamasıdır. Bütün ülkenin zayıflaması durumuna gelecek. Şuanda şer güçlerinin gözü bizim üzerimizdedir. Oyun oynamak isteyen ülkelerin gözü Türkiye'nin zayıflamasındadır. Zayıflamanın göstergesi ve belirtisi işte referandumda olumsuz bir durumun çıkmasıdır. Olumsuzluk durumunda 15 Temmuzda kalan hesaplarının devamını görecekler" diyerek şer odaklarına prim verilmemesi için sandıkta evet verilmesi gerektiğini belirtti.
Ziyaretlere Başkan Çiftçi ile birlikte Milletvekili Gülpınar, Siverek AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik ve bölge muhtarları katıldı.
(Şİ-OE-Y)

03.04.2017 17:33:49 TSI
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