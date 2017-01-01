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Viranşehir'de bahar temizliği



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir ilçesin de bahar temizliği başladı.

Viranşehir Belediyesi tarafından "Temiz bir Kent, Temiz bir Viranşehir" sloganı ile ilçede bahar temizliği start aldı. İlçedeki Emiroğlu mahallesinde start veren temizlik ekipleri caddelere dökülen çöpleri toplayarak, kaldırımları yıkadı. Ekipler, ilçenin temiz tutulması konusunda vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermelerini de istedi. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Viranşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mithat Kemal Alay, "Temiz bir kent, temiz bir Viranşehir sloganı ile başlattığımız temizlik çalışması ilçenin tamamını kapsayacak şekilde olacaktır. Bu bağlamda ayrıca ilçenin temizliği ile ilgili olarak rutin çalışmalarımız sürmektedir. Viranşehir'in daha temiz bir görünüme kavuşması için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" diye konuştu.

(EZ-SD-Y)



03.04.2017 17:36:38 TSI

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