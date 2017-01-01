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Mezitli Belediyesi, 9'uncu gönüllü evini açtı



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 9'uncu gönüllü evini Akdeniz Mahallesi'nde açtı. Gönüllü vatandaşların belediye çalışmalarına destek olması, sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunabilmesi amacıyla hayata geçirilen Gönüllü Evi'nin açılışına, ünlü Şair ve Yazar Ataol Behramoğlu da katıldı.

Mezitli Belediyesi, ilçedeki gönüllü evlerinin sayısını artırıyor. Son olarak Akdeniz Mahallesi'nde hayata geçirilen gönüllü evinin açılışı, şenlik havasında gerçekleştirildi. Açılışa, CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile sanatçılar Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin de katıldı.

Açılışta konuşan Behramoğlu, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum belli. Bu şartlarla da başardığı şeyler çok önemli. Bu nedenle Neşet Tarhan'ı iki kez seviyorum. Birisi çok değerli ve başarılı insan. Diğer taraftan çok değerli rahmetli arkadaşım Nedim Tarhan'ın kardeşi olması. Bir Tarhan ailesi klasiği, iyi ve başarılı olmak. Tarhan ailesi bu bölge için bir kazançtır. Gönüllü Evi projesinden dolayı bir kez daha kutluyorum. Parti olgusu dışında insanları bir araya getirmek, yurttaşlık bilincini çoğaltmak için çaba sarf ediyor. Özellikle kadınların yurttaşlık bilincini artırmak için çalışıyor. Bir toplumda kadın ne kadar ilerdeyse toplum o denli ileridedir" dedi.

Akdeniz Mahallesi Muhtarı Kemal Aydoğdu da yıkılması için yardım istedikleri harabe bir yapıyı çok modern bir gönüllü evi yaparak topluma kazandırdığı için Tarhan'a teşekkür ederken, Akdeniz Mahallesi Gönüllü Evi Sorumlusu Asiye Erdener Gürses ise Başkan Tarhan'ın bir dediklerini iki etmeden daha fazlasını yaptığını ifade etti.

"Gönüllü evleri yaygınlaşsın istiyoruz"

Kırsal alanda 4, merkezde 5 olmak üzere 9 tane gönüllü evi yaptıkları bilgisini veren Başkan Neşet Tarhan da "Onuncu gönüllü evimizi Gençlik Merkezi'yle birlikte Merkez Mahallemizde açacağız. Her ne kadar insanlara işlevini tam anlatamasak da bizim adeta gurur projelerimizden birisi. Çünkü bu Türkiye'de yeterince gelişmemiş bir olgu. Oysa batı toplumlarında gönüllülük bir olgudur. Yönetimler tarafından da maddi ve manevi olarak destekleniyor. Ülkemizde ise en azından ulaşım ve yemek giderleri karşılanabiliyor. Maalesef yasa gereği maddi katkı sağlayamıyoruz. Oysa kurumlar gönüllülere destek sağlaması için yetki verilebilmeli" diye konuştu.

Gönüllü evlerinin misyonunun çok önemli olduğunun altını çizen Tarhan, "Burada siyasi parti olayı yok. O mahalledeki herkesin buraya gelerek güç birliği yapmalarını istiyoruz. Buranın idaresi tamamen burayı kullananların. Gönüllü evlerini ne şekilde değerlendirecekleri gönüllülerimizin inisiyatifinde. Menderes Mahallesi'ndeki gönüllü evimiz el ürünleri, ürettikleri turunç reçellerini satarak 9 öğrenciye burs veriyorlar. Biz bu gönüllü evleri arasında bir rekabet gelişsin istiyoruz. Ortak paydamız, demokrasiye inanç ve Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıksın yeterli. Bir değişim yapacağız ve bu değişimi sizlerle başaracağız" ifadelerine yer verdi.

CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak ise Tarhan'ın tam hayalindeki belediye başkanı olduğunu vurgulayarak, "Halkın ne zaman ihtiyacı olsa onların yanında oluyor. Her yerde halkını arasında. Belediyecilikten gelme, halka dokunmasını bilen bir isim. O günden bu zamana kadar da bizim yüzümüzü hep ağarttı" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek gönüllü evinin açılışı yapıldı.

(KYM-Y)



03.04.2017 17:43:15 TSI

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