03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mezitli Belediyesi, 9'uncu gönüllü evini açtı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:36
Mezitli Belediyesi, 9'uncu gönüllü evini açtı
Mezitli Belediyesi, 9'uncu gönüllü evini açtı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 9'uncu gönüllü evini Akdeniz Mahallesi'nde açtı. Gönüllü vatandaşların belediye çalışmalarına destek olması, sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunabilmesi amacıyla hayata geçirilen Gönüllü Evi'nin açılışına, ünlü Şair ve Yazar Ataol Behramoğlu da katıldı.
Mezitli Belediyesi, ilçedeki gönüllü evlerinin sayısını artırıyor. Son olarak Akdeniz Mahallesi'nde hayata geçirilen gönüllü evinin açılışı, şenlik havasında gerçekleştirildi. Açılışa, CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile sanatçılar Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin de katıldı.
Açılışta konuşan Behramoğlu, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum belli. Bu şartlarla da başardığı şeyler çok önemli. Bu nedenle Neşet Tarhan'ı iki kez seviyorum. Birisi çok değerli ve başarılı insan. Diğer taraftan çok değerli rahmetli arkadaşım Nedim Tarhan'ın kardeşi olması. Bir Tarhan ailesi klasiği, iyi ve başarılı olmak. Tarhan ailesi bu bölge için bir kazançtır. Gönüllü Evi projesinden dolayı bir kez daha kutluyorum. Parti olgusu dışında insanları bir araya getirmek, yurttaşlık bilincini çoğaltmak için çaba sarf ediyor. Özellikle kadınların yurttaşlık bilincini artırmak için çalışıyor. Bir toplumda kadın ne kadar ilerdeyse toplum o denli ileridedir" dedi.
Akdeniz Mahallesi Muhtarı Kemal Aydoğdu da yıkılması için yardım istedikleri harabe bir yapıyı çok modern bir gönüllü evi yaparak topluma kazandırdığı için Tarhan'a teşekkür ederken, Akdeniz Mahallesi Gönüllü Evi Sorumlusu Asiye Erdener Gürses ise Başkan Tarhan'ın bir dediklerini iki etmeden daha fazlasını yaptığını ifade etti.
"Gönüllü evleri yaygınlaşsın istiyoruz"
Kırsal alanda 4, merkezde 5 olmak üzere 9 tane gönüllü evi yaptıkları bilgisini veren Başkan Neşet Tarhan da "Onuncu gönüllü evimizi Gençlik Merkezi'yle birlikte Merkez Mahallemizde açacağız. Her ne kadar insanlara işlevini tam anlatamasak da bizim adeta gurur projelerimizden birisi. Çünkü bu Türkiye'de yeterince gelişmemiş bir olgu. Oysa batı toplumlarında gönüllülük bir olgudur. Yönetimler tarafından da maddi ve manevi olarak destekleniyor. Ülkemizde ise en azından ulaşım ve yemek giderleri karşılanabiliyor. Maalesef yasa gereği maddi katkı sağlayamıyoruz. Oysa kurumlar gönüllülere destek sağlaması için yetki verilebilmeli" diye konuştu.
Gönüllü evlerinin misyonunun çok önemli olduğunun altını çizen Tarhan, "Burada siyasi parti olayı yok. O mahalledeki herkesin buraya gelerek güç birliği yapmalarını istiyoruz. Buranın idaresi tamamen burayı kullananların. Gönüllü evlerini ne şekilde değerlendirecekleri gönüllülerimizin inisiyatifinde. Menderes Mahallesi'ndeki gönüllü evimiz el ürünleri, ürettikleri turunç reçellerini satarak 9 öğrenciye burs veriyorlar. Biz bu gönüllü evleri arasında bir rekabet gelişsin istiyoruz. Ortak paydamız, demokrasiye inanç ve Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıksın yeterli. Bir değişim yapacağız ve bu değişimi sizlerle başaracağız" ifadelerine yer verdi.
CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak ise Tarhan'ın tam hayalindeki belediye başkanı olduğunu vurgulayarak, "Halkın ne zaman ihtiyacı olsa onların yanında oluyor. Her yerde halkını arasında. Belediyecilikten gelme, halka dokunmasını bilen bir isim. O günden bu zamana kadar da bizim yüzümüzü hep ağarttı" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek gönüllü evinin açılışı yapıldı.
(KYM-Y)

03.04.2017 17:43:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ataol Behramoğlu'dan şiir dinletisi
YEREL

ATAOL BEHRAMOĞLU'DAN ŞİİR DİNLETİSİ
AKİB'in ihracatı yüzde 43 arttı
YEREL

AKİB'İN İHRACATI YÜZDE 43 ARTTI
GÜNCELLEME - Mersin'deki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - MERSİN'DEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Mersin'deki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Mersin'de otogar servislerinin kaldırılacağı iddiası
YEREL

MERSİN'DE OTOGAR SERVİSLERİNİN KALDIRILACAĞI İDDİASI
Ercik: &quot;Hain amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklar&quot;
YEREL

ERCİK: "HAİN AMAÇLARINA HİÇBİR ZAMAN ULAŞAMAYACAKLAR"
Tutkularının peşinden gidiyorlar
YEREL

TUTKULARININ PEŞİNDEN GİDİYORLAR
Başkan Aktaş: &quot;Akdeniz'de asfaltsız tek bir sokak bırakmayacağız&quot;
YEREL

BAŞKAN AKTAŞ: "AKDENİZ'DE ASFALTSIZ TEK BİR SOKAK BIRAKMAYACAĞIZ"
Mersin ESOB Başkanı Dinçer: &quot;Mesleki eğitim özendirilmeli&quot;
YEREL

MERSİN ESOB BAŞKANI DİNÇER: "MESLEKİ EĞİTİM ÖZENDİRİLMELİ"
Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN, MERSİN'DE:
Mersin Barosu Erdemli'de fotoğraf sergisi açtı
YEREL

MERSİN BAROSU ERDEMLİ'DE FOTOĞRAF SERGİSİ AÇTI
Aşut: &quot;İhracat bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 30 arttı&quot;
YEREL

AŞUT: "İHRACAT BİR ÖNCEKİ YILIN OCAK AYINA GÖRE YÜZDE 30 ARTTI"
Mersin'deki polis aracına yönelik saldırı
YEREL

MERSİN'DEKİ POLİS ARACINA YÖNELİK SALDIRI
Tarsus'ta &quot;Türkülerde Şehitlerimiz&quot; etkinliği
YEREL

TARSUS'TA "TÜRKÜLERDE ŞEHİTLERİMİZ" ETKİNLİĞİ
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;(Mersin'deki polis aracına saldırı) Bu hain terör örgütü, PKK terör örgütü ne yaparsa yapsın biz bunların kökünü kurutacağız.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "(MERSİN'DEKİ POLİS ARACINA SALDIRI) BU HAİN TERÖR ÖRGÜTÜ, PKK TERÖR ÖRGÜTÜ NE YAPARSA YAPSIN BİZ BUNLARIN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ."
Başkan Gültekin, polis aracına düzenlenen terör saldırısını kınadı
YEREL

BAŞKAN GÜLTEKİN, POLİS ARACINA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISINI KINADI
GÜNCELLEME - Mersin'de polis aracına saldırı: 2 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - MERSİN'DE POLİS ARACINA SALDIRI: 2 YARALI
Mersin'de polis aracına saldırı: 2 polis yaralı
YEREL

MERSİN'DE POLİS ARACINA SALDIRI: 2 POLİS YARALI
Kalkınma Bakanı Elvan Mersin'de
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN MERSİN'DE
Mersinli iş kadınları podyuma çıktı
YEREL

MERSİNLİ İŞ KADINLARI PODYUMA ÇIKTI
Gençler Geleceğini Konuşuyor Konferansı
YEREL

GENÇLER GELECEĞİNİ KONUŞUYOR KONFERANSI
Mersin'in altın kızı Aleyna tekrar Milli Takımda
YEREL

MERSİN'İN ALTIN KIZI ALEYNA TEKRAR MİLLİ TAKIMDA
Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN, MERSİN'DE
DABB'dan velilere TEOG bilgilendirme eğitimi
YEREL

DABB'DAN VELİLERE TEOG BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ