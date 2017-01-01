TBMM Başkan Vekili Aydın Sincik Hastanesinde incelemelerde bulundu
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Ahmet Aydın, Sincik İlçe Devlet Hastanesinde bir takım incelemelerde bulundu.
Adıyaman Kamu Hastaneleri birliğine bağlı Sincik İlçe Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Başkan Vekili Aydın'a Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Sarıgül, İdari ve Mali İşler Müdürü Yusuf Demir ve Hastane çalışanları tarafından karşılandı. Hastanenin bütün bölümlerini gezen Başkan Vekili Aydın, Hastane Başhekimi Ramazan Sarıgül'den konu ile ilgili bilgi aldı. "Sincik için ne yaparsak azdır" diyen TBMM Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın, hastanede yatan hastalarla bir süre sohbet ederek, onların sorun ve sıkıntılarını dinleyip her hangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu.
(CK-SD-Y)
03.04.2017 17:54:09 TSI
NNNN