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Sarıgöl'de okul bahçesine 350 fidan dikildi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:48
Sarıgöl'de okul bahçesine 350 fidan dikildi
Sarıgöl'de okul bahçesine 350 fidan dikildi
- Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Sarıgöl'e yeni orman yangın söndürme ekip binası kazandırıyor

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Sarıgöl Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi bahçesine çeşitli türlerde 350 adet fidan dikildi. İl genelinde ağaçlandırma çalışmalarını okullarda da sürdürdüklerini belirten Manisa Orman İşletme İl Müdürü Yasin Yaprak, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında da ilçeye yangın söndürme havuzları yaptıklarını ve yıktırılan orman yangın söndürme ekip binasının yerine yapılacak olan yeni binayı Haziran ayı başında teslim almayı planladıklarını söyledi.
Sarıgöl Orman İşletme Şefliği, "Okullar Hayat Bulsun" projesi kapsamında Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi bahçesine fidan dikim gerçekleştirdi. Sarıgöl ilçesine inceleme ziyaretinde bulunan Manisa Orman İşletme İl Müdürü Yasin Yaprak, il genelindeki ağaçlandırma çalışmalarına okullarda devam ettiklerini ifade ederek, Hayriye Ertük Anadolu Lisesi bahçesinde çınar, ıhlamur, ardıç, fıstık çamı gibi çeşitli türlerde toplamda 350 adet fidan dikildiğini söyledi. Yaprak, Sarıgöl ile birlikte Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki okul bahçelerinde de ağaçlandırma çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi.
Okul Müdürü Mustafa Gaçar, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, yapılan ağaçlandırma çalışması sonrası okul bahçesinin hayat bulduğunu vurguladı. Sağlıklı bir yaşam için temiz ve bol oksijenli bir çevre gerekli olduğunu kaydeden Gaçar, "Eğitim-öğretimin bir amacı da, insan sağlığı için yaşanabilir bir yaşam alanının bilinçli bir şekilde oluşturulması, korunması ve sonraki kuşaklara aktarılmasıdır. Öğrencilerimizin bu ağaç ve fidanları en iyi şekilde sahipleneceklerine inanıyorum" dedi.

Modern orman yangın ekip binası
Manisa Orman İşletme İl Müdürü Yasin Yaprak, Sarıgöl ziyareti çerçevesinde Sarıgöl Orman İşletme Şefi Vedat Uğurcu ile birlikte yeni orman yangın ekip binasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Yeni ekip binası hakkında bilgi veren İşletme İl Müdürü Yasin Yaprak, ''Eski bina yıktırıldı. Aynı yere modern orman yangın ekip binası yapılacak. Burada 12 personelimiz ile birlikte bir arazöz, bir adet yangın ekip aracı olacak. Yeni yangın ekip binamızın ihalesi yapıldı. Haziran ayının başında teslim alacağız. Ayrıca bu binamızın yanında 500 tonluk yangın havuzumuz da yapıldı" dedi.
(VS-ÖND-Y)

03.04.2017 17:56:12 TSI
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