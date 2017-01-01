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Ayvalık'ta Eğitim Yönetimi Kalite Çalıştayı başladı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Eğitim Yönetimi Kalite Çalıştayı başladı.

MEB'e bağlı Cunda Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştayın açılışında; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Nezir Gül, Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Yelek, Eğitim Bilimleri Sosyal Araştırmalar Derneği, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz, Ayvalık Müftüsü Orhan Tosun, İmam Hatip Lise ve Ortaokulları Müdürleri hazır bulundu.

Bandırma Anadolu İmam Hatif Lisesi Müdürü Kanver Şener Kuran-ı Kerim okuduğu açılışta konuşan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, seminerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaymakam Nazlı'nın ardından kürsüye gelen Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Nezir Gül, bakanlık olarak ülke genelindeki öğrencileri akademik ve mesleki anlamda geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Cunda Uygulama Oteli'ndeki seminerin 5 gün süreceği öğrenildi.

(SS)



03.04.2017 18:10:47 TSI

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