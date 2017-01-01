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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Başkan Yazgı sanayi esnafıyla Sanayi Projesi'ni konuştu

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:27
Başkan Yazgı sanayi esnafıyla Sanayi Projesi'ni konuştu
Başkan Yazgı sanayi esnafıyla Sanayi Projesi'ni konuştu

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında geriye sayım devam ederken, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, sanayi sitesinde esnaflarla bir araya geldi, referandum için destek istedi, Sanayi Projesi ile ilgili istişarelerde bulundu.
Programa, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Gizlenci katıldı. Başkan Yazgı, esnaflarla Cumhurbaşkanlığı sistemi ve sanayi projesi üzerine istişare yaptı. Sanayi projesinin son durumu hakkında konuşan Başkan Yazgı, "Bildiğiniz üzere sanayi projemiz hazır. Sizler ve Aksarayımız için çok önemli bir proje. 3 sene zarfında hem bu görüşmeler, hem projelerin netleşmesi, fiyat hem de bu işi kim yapacak esas önemli olan oydu. Yapacak olanın bize öyle bir imkan sunması lazım ki siz esnaflarımız kira öder gibi ödeyip kendi yerlerine sahip olmaları, bizim yola çıkış maksadımız buydu. Esnaflarımız ilk etap için geldiler başvurularda bulundular. Şu an için ilk etap tamamen bitti. Vaziyet planlarını ve dağılımlarını yaptık. TOKİ Mayıs Haziran ayı gibi hemen ihaleye çıkacak ihale sonuçlandığı andan itibaren de ilk temellerimizi atmaya başlayacağız. Benim hedefim şu, burada bulunan bütün sanayi esnaflarımızı oraya taşımak ve bulunduğumuz yeri de yepyeni bir şehir yapmak. Yani biz bir şeyi kapatırken yeni bir şeyi de açıyoruz ki imkanlarımızı fırsatlarımızı daha da arttırıyoruz" dedi.
(YC-FM-Y)

03.04.2017 18:34:40 TSI
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