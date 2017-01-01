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Serdivan Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:49
Serdivan Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi
Serdivan Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi.
Toplam 18 maddenin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında belediye encümeninin yanı sıra hukuk, bütçe ve plan ile imar komisyon üyeleri belirlendi. Kapalı zarf usulü yapılan oylama neticesinde encümen üyeleri Necmi Kardeş, Hüseyin Haldızoğlu ve Hüseyin Bayraktar olurken, açık oylama ile yapılan seçimlerde diğer komisyonlar şu isimlerden oluştu: Plan ve Bütçe Komisyonu; Cemil Kocacık, Serhat Yavuz Girti, Dursun Ceylan, Ahmet Çalışkan, Sedat Bıçakçı. İmar Komisyonu; Burhan Tan, Soner Yıldız, Mahmut Yılmaz, Siber Bacı, Ercüment Berber. Hukuk Komisyon; Yusuf Karaca, Hasan Güzel, Mehmet Kocabay, Köksal Saltık, Ahmet Ziya Akar.
Encümen'de ve komisyonlarda görev alacak olan meclis üyelerine başarılar dileyen Başkan Yusuf Alemdar, gündem maddelerinden olan Kazımpaşa doğalgaz hattı çalışmaları ile ilgili de meclis üyelerini bilgilendirdi. Selahiye, Kuruçeşme, Hamitabat, Reşadiye ve Kazımpaşa'dan oluşan 32 kilometrelik doğalgaz hattı projesinin başlayabilmesi ve AGDAŞ'ın hat üzerinde çalışma yapabilmesi için belediye olarak izin verilmesi gerektiğini belirten Alemdar, meclis üyelerinden bu konuda yetki istedi. Alemdar, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması ve AGDAŞ'ın gerekli çalışmalara başlayabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tavsiyesi doğrultusunda bu kararı aldıklarını söyledi. Kazımpaşa bölgesine doğalgaz getirmek için iki kurumun uzun süredir koordine içerisinde çalıştığını ve planlama yaptığını dile getiren Başkan Alemdar, "İnşallah herhangi bir aksilik olmazsa vatandaşlarımız kışa girmeden doğalgaz kullanmaya başlayacak" dedi. Oy çokluğu ile kabul edilen karar kapsamında AGDAŞ, Serdivan Belediyesi yetki sınırları içerisindeki doğalgaz hattı üzerinde çalışmalara başlayabilecek. Proje ödevleri kapsamında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri de misafir olarak katıldıkları Nisan Ayı meclis toplantısını meclis sıralarından takip etti.
(BCT-İÇ)

03.04.2017 18:56:31 TSI
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