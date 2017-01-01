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Edirne'de 442 devlet yatırımının 81'i tamamlandı



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne Valisi Günay Özdemir'in başkanlığında il koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

Devecihan Kültür Merkezi'nde Edirne Valisi Özdemir'in başkanlığında düzenlenen Nisan ayı İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, kamu kurum yönetici ve müdürleri ile ilçe belediye başkanları katıldı.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası Edirne Valiliğince yapılan yazılı genel değerlendirmede, 2016 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 442 projenin yer aldığı açıklandı. Söz konusu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 4.5 milyar TL olduğu bildirilirken, projeler için önceki yıllarda 1 milyar 247 milyon TL harcandığı ve 2017 yılında da 537 milyon TL ödenek kullandırılmasının öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada, birinci yatırım dönemi içinde yapılan çalışmalar dahilinde 62 milyon TL harcama yapılarak projelerin yüzde 12 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2017 yılı birinci döneminde, kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 442 projenin 81 tanesi bitirilmiş, 249'u devam etmekte olup, 112'sine ise henüz başlanamamıştır" denildi.

(AC-MEF-Y)



04.04.2017 16:04:57 TSI

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