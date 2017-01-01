YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alparslan Türkeş Sungurlu'da dualarla anıldı

Alparslan Türkeş Sungurlu'da dualarla anıldı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'Başbuğ' lakabı ile anılan merhum lideri Alparslan Türkeş'in 20. ölüm yıldönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Sungurlu Ulu Caminde öğlen namazından önce düzenlenen anma programda Kur'an-ı kerim tilaveti okunup dualar edildi. Atatürk Meydanında düzenlenen helva ikramına ise Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye Başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Merhum Liderimiz yeri doldurulamayacak bir kişiliğe sahiptir. Türk siyasetine yeni bir soluk ve ilkeli siyaset anlayışını kazandıran Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Devletin selameti, milletin bekası, Cumhuriyetin ilelebet yaşayabilmesi için her türlü fedakârlığa göğüs germiş bir devlet adamıydı. Ömrünü Türk dünyasının birliğine adayan büyük fikir adamı merhum liderimiz Alparslan Türkeş'i ebediyete intikalinin 20. yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Mekânı cennet, ruhu şad olsun" dedi.

(SŞ-BÖ)



04.04.2017 16:40:00 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER