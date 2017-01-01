Kovancılar'da "Ağacımla büyüyorum" projesi
(Fotoğraflı)
Şemsettin Aydoğdu
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, ana okulu öğrencileri fidan dikti.
Kovancılar Anaokulu tarafından hazırlanan "Ağacımla büyüyorum" projesi kapsamında, fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Hasan Gündoğdu, ilçe protokolü, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. Kovancılar-Tunceli yolunda hazırlanan hatıra ormanına öğrenciler fidan dikti. Fidan dikme programında, kadınlarda gözleme yaparak katılımcılara ikramda bulundu.
Her yıl öğrencilere ormanın öneminin aktarıldığı vurgulanan programda, projenin öğrencilerin yaşayarak anlamasını sağlamak olduğu kaydedildi.
(ŞA-HİV-Y)
04.04.2017 18:33:23 TSI
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