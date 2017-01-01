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MHP Emet İlçe Başkanı Mustafa Mecit: Evet demek vatan borcudur



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Emet İlçe Başkanı Mustafa Mecit, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreçte, Avrupa ülkelerininde engelleme çalışmaları karşısında referandumda 'Evet' demenin bir vatan borcu olduğunu söyledi.

MHP Emet İlçe Başkanı Mustafa Mecit, yaptığı açıklamada, "Takvimimize uygun olarak İlçe kongremizi gerçekleştirdik. Yapılan kongrede partimizi temsil görevi tarafımıza verildi. Bu vesileyle başta görevi kendisinden devraldığım Himmet Durmaz Başkanımız olmak üzere, zaman içinde MHP'ye emek veren tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuzun şuuru içindeyiz. Ülkü bayrağını en yukarıya dikmek için çaba sarf edeceğiz. Allah (CC) utandırmasın.Ülkemiz bir referandum sürecindedir. Bu süreci başlatan da Partimizin Lideri Devlet Bahçeli olmuştur. 15 Temmuz kalkışmasının sonuçlarını değerlendiren liderimiz, yönetim tarzının değişmesi gerektiğini değerlendirmiş ve süreci başlatmıştır. Bu sayede MHP, tarihinde ilk defa Anayasa değişikliğine birinci el olarak dâhil olmuştur. Bu fırsattan istifade ile Anayasamıza gerekli değişiklerin bir kısmını geçirmeyi başarmıştır.Bu aşamada Anayasa değişikliklerine 'hayır' diyecek tüm vatandaşlarımızın kararına sonuna kadar saygılıyız. Ancak, Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerin bu değişikliklerden telaşa kapılıp devlet eliyle hayır propagandası yapmaları karşısında Evet demek bir vatan borcu haline gelmiştir. Bunu da görmek lazımdır. Bu referandumun ülkemizin büyümesine, güçlenmesine ve birliğimize vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.(EFE)



04.04.2017 19:59:52 TSI

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