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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Atilla:

- "Halkımızla bütünleşerek hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz"



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Ergani ilçesinde vatandaşlarla buluşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, halkla bütünleşerek hizmetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Ergani ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ergani Kaymakamı Mesut Çoban'ı makamında ziyaret eden Başkan Atilla, ilçenin durumuna ilişkin bilgi aldı. Atilla ardından Çoban ile birlikte Ziya Gökalp Caddesinde esnafları ziyaret etti. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Atilla, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Atilla, daha sonra Yoğurtçular Meydanına geçti. Burada esnaflarla selamlaşan Atilla, Botanik Park'ta vatandaşlarla çay içti.



"Yatırımlarla kenti geliştireceğiz"

Halka hizmet bilinciyle hareket ettiklerini belirten Atilla, "Halkımızla bütünleşerek hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Projelerimizi hazırlarken Diyarbakırlı kardeşlerimizin ihtiyaçlarını göz önünde tutuyoruz. Büyükşehir Belediyesi, bu halka hizmet için vardır. Yatırımlarla kenti geliştireceğiz. Şehrimizin kalkınması için hizmetlerimize devam ediyoruz. Halkımızın fikirlerine önem veriyoruz. Yaptığımız ziyaretler sayesinde vatandaşlarla istişare etme imkanı buluyoruz. Onlarla Diyarbakır'ın geleceği için hangi hizmetin faydalı olacağını değerlendiriyoruz. Öğrenci, ev hanımı, işçi, memur, esnaf ve farklı kesimlerle buluşuyoruz. Böylece şehrimiz için pratik ve doğru çözümler üretiyoruz" dedi.

(İHA-MP-Y)



05.04.2017 14:16:03 TSI

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