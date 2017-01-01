05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Mühendis Amca" 6 bin 170 öğrenciye eğitim verdi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:11
"Mühendis Amca" 6 bin 170 öğrenciye eğitim verdi
"Mühendis Amca" 6 bin 170 öğrenciye eğitim verdi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun'da, Makina Mühendisleri(MMO) tarafından başlatılan ve Valilik ile Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitimin destek verdiği "Mühendis Amca" projesi, 6 bin 170 öğrenciye ulaştı.
Samsun'da, Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi tarafından 2016 -2017 eğitim-öğretim yılında ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan 'Kent İçi Güvenli Ulaşım' sosyal sorumluluk projesi, amacına ulaştı. Proje kapsamında oluşturulan Mühendis Amca, toplamda 6 bin 170 öğrenciye eğitim verdi.
'Kent İçi Güvenli Ulaşım' bilincinin arttırılabilmesi amacı ile Samsun Valiliği öncülüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi destekleri, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MMO işbirliğinde yürütülen proje Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde merkez ve köy okullarında eğitim görmekte olan ilköğretim öğrencilerine ulaştı.

Mühendisler iş başında
16 Mart 2017 tarihinde Mustafa Kemal İlkokulunda başlatılan ve devam eden proje kapsamında MMO Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Ünsal Kıran, Oda Teknik Görevlisi Soner Akyıldız, Samsun Büyükşehir Belediyesi UKOME Şube Müdürü Taner Tolgay, SAMULAŞ A.Ş. Operasyon Müdürü Sevilay Germi Telci, Bakım-Onarım Müdürü Ziya Kalafat, Trafik Kontrol Merkezi Şefi Evren Berk, Ar-Ge Mühendisleri Erdi Yıldırım, Hande Alibaş ve Şehir Plancısı Sevdenur Akdoğan, öğrencilere 'Kent İçi Güvenli Ulaşım'ı anlattı.

Topluma taşımanın önemi
Proje kapsamında öğrencilere, 'Toplu ulaşım nedir?', 'Kent içi toplu taşıma araçlarında seyahat esnasında nelere dikkat etmeliyiz?' başlıklı konularda eğitim verildiğini belirten MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, ayrıca şu açıklamayı yaptı: "Çevre kirliliğini azaltabilmenin, enerjiyi verimli kullanarak ulaşım güvenliğini arttırabilmenin tek yolu toplu ulaşım araçlarını kullanmaktan geçiyor. Toplu ulaşım araçlarını daha verimli kullanabilmenin yolu toplu ulaşım sistemini iyi kavrayabilmek ve güvenli kullanabilmekten geçer. Bu nedenle başlattığımız sosyal sorumluluk projesi büyük önem taşıyor."

Öğrencilere 'sosyal sorumluluk' bilinci
Proje ile çocuklara 'Kent İçi Güvenli Ulaşım' bilincini artırarak 'sosyal sorumluluk' sahibi olmalarını sağlamayı hedeflediklerini de söyleyen Gürkan, "Bu kapsamda bugün itibari ile 23 İlkokula gidilmiş, toplamda 6 bin 170 öğrencimize'"Kent İçi Güvenli Ulaşım' eğitimi verilmiştir" dedi.
(SAM-SLH-Y)

05.04.2017 14:17:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kurt ve Sarıcaoğlu Kavak'ta 'evet' turunda
YEREL

KURT VE SARICAOĞLU KAVAK'TA 'EVET' TURUNDA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KOÇ:

İlkadım'ın genç güreşçileri şampiyonlukla döndü
YEREL

İLKADIM'IN GENÇ GÜREŞÇİLERİ ŞAMPİYONLUKLA DÖNDÜ
Başkan Yılmaz'dan Bafra'ya otogar müjdesi
YEREL

BAŞKAN YILMAZ'DAN BAFRA'YA OTOGAR MÜJDESİ
&quot;5 Nisan Avukatlar Günü&quot; töreni
YEREL

"5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ" TÖRENİ
BİK'ten Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi
YEREL

BİK'TEN YENİ NESİL GAZETECİLİK EĞİTİMİ
Güvenli Gıda, Güvenli Gelecek Projesi
YEREL

GÜVENLİ GIDA, GÜVENLİ GELECEK PROJESİ
TESUD 33 yaşında
YEREL

TESUD 33 YAŞINDA
15 Temmuz kahramanları Samsun'a geliyor
YEREL

15 TEMMUZ KAHRAMANLARI SAMSUN'A GELİYOR
Eski Samsun Garnizon Komutanı hakkındaki dava
YEREL

ESKİ SAMSUN GARNİZON KOMUTANI HAKKINDAKİ DAVA
Samsun'da FETÖ/PDY'nin &quot;emniyet yapılanması&quot; davası
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY'NİN "EMNİYET YAPILANMASI" DAVASI
Bağlarda kış budaması eğitimi tamamlandı
YEREL

BAĞLARDA KIŞ BUDAMASI EĞİTİMİ TAMAMLANDI
&quot;Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet&quot; programı
YEREL

"MEMUR-SEN'E DAVET, TERCİH EVET" PROGRAMI
&quot;Önümüzdeki 4 maçtan en az 8 puan almalıyız&quot;
YEREL

"ÖNÜMÜZDEKİ 4 MAÇTAN EN AZ 8 PUAN ALMALIYIZ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KOÇ:
Samsun'da devam eden projelerin toplam bedeli 5,5 lira
YEREL

SAMSUN'DA DEVAM EDEN PROJELERİN TOPLAM BEDELİ 5,5 LİRA
Başbuğ Türkeş Samsun'da anıldı
YEREL

BAŞBUĞ TÜRKEŞ SAMSUN'DA ANILDI
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KOÇ:
Orhan Kırcalı ve Başkan Togar 'evet' turunda
YEREL

ORHAN KIRCALI VE BAŞKAN TOGAR 'EVET' TURUNDA
İlkadım'dan camilere estetik rötuş
YEREL

İLKADIM'DAN CAMİLERE ESTETİK RÖTUŞ
Sarıcaoğlu: &quot;Ülkemiz üzerindeki karanlık oyunlara hep bir ağızdan 'dur' demeliyiz&quot;
YEREL

SARICAOĞLU: "ÜLKEMİZ ÜZERİNDEKİ KARANLIK OYUNLARA HEP BİR AĞIZDAN 'DUR' DEMELİYİZ"
Köktaş: &quot;Milletimiz güçlü bir 'evet' diyecek&quot;
YEREL

KÖKTAŞ: "MİLLETİMİZ GÜÇLÜ BİR 'EVET' DİYECEK"
&quot;Mutlu Çocukların Ritmi&quot; projesi ile kardeşlik köprüsü
YEREL

"MUTLU ÇOCUKLARIN RİTMİ" PROJESİ İLE KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ