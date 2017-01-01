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"Mühendis Amca" 6 bin 170 öğrenciye eğitim verdi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun'da, Makina Mühendisleri(MMO) tarafından başlatılan ve Valilik ile Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitimin destek verdiği "Mühendis Amca" projesi, 6 bin 170 öğrenciye ulaştı.

Samsun'da, Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi tarafından 2016 -2017 eğitim-öğretim yılında ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan 'Kent İçi Güvenli Ulaşım' sosyal sorumluluk projesi, amacına ulaştı. Proje kapsamında oluşturulan Mühendis Amca, toplamda 6 bin 170 öğrenciye eğitim verdi.

'Kent İçi Güvenli Ulaşım' bilincinin arttırılabilmesi amacı ile Samsun Valiliği öncülüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi destekleri, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MMO işbirliğinde yürütülen proje Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde merkez ve köy okullarında eğitim görmekte olan ilköğretim öğrencilerine ulaştı.



Mühendisler iş başında

16 Mart 2017 tarihinde Mustafa Kemal İlkokulunda başlatılan ve devam eden proje kapsamında MMO Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Ünsal Kıran, Oda Teknik Görevlisi Soner Akyıldız, Samsun Büyükşehir Belediyesi UKOME Şube Müdürü Taner Tolgay, SAMULAŞ A.Ş. Operasyon Müdürü Sevilay Germi Telci, Bakım-Onarım Müdürü Ziya Kalafat, Trafik Kontrol Merkezi Şefi Evren Berk, Ar-Ge Mühendisleri Erdi Yıldırım, Hande Alibaş ve Şehir Plancısı Sevdenur Akdoğan, öğrencilere 'Kent İçi Güvenli Ulaşım'ı anlattı.



Topluma taşımanın önemi

Proje kapsamında öğrencilere, 'Toplu ulaşım nedir?', 'Kent içi toplu taşıma araçlarında seyahat esnasında nelere dikkat etmeliyiz?' başlıklı konularda eğitim verildiğini belirten MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, ayrıca şu açıklamayı yaptı: "Çevre kirliliğini azaltabilmenin, enerjiyi verimli kullanarak ulaşım güvenliğini arttırabilmenin tek yolu toplu ulaşım araçlarını kullanmaktan geçiyor. Toplu ulaşım araçlarını daha verimli kullanabilmenin yolu toplu ulaşım sistemini iyi kavrayabilmek ve güvenli kullanabilmekten geçer. Bu nedenle başlattığımız sosyal sorumluluk projesi büyük önem taşıyor."



Öğrencilere 'sosyal sorumluluk' bilinci

Proje ile çocuklara 'Kent İçi Güvenli Ulaşım' bilincini artırarak 'sosyal sorumluluk' sahibi olmalarını sağlamayı hedeflediklerini de söyleyen Gürkan, "Bu kapsamda bugün itibari ile 23 İlkokula gidilmiş, toplamda 6 bin 170 öğrencimize'"Kent İçi Güvenli Ulaşım' eğitimi verilmiştir" dedi.

(SAM-SLH-Y)



05.04.2017 14:17:21 TSI

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