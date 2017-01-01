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Başkan Gürlesin'den referandum çalışmaları



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DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa Referandumu öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ayrıntılarıyla halka anlatmak için ziyaretlerine devam ediyor. Gürlesin'in mahalle ziyaretlerinde, vatandaş 'evet' oyu kullanacaklarına dair destek sözleri verirken, 'hayır' oyu isteyenlere de tepki gösteriyor. Başkan Gürlesin'in Akdere Mahallesi ziyaretinde, son dönemlere kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediğini belirten mahalle sakini Hüseyin Malkoç, 16 Nisan'daki Anayasa Referandumu'nda 'evet' oyu kullanacağını söyledi. Malkoç, CHP'nin son dönemlerdeki hiçbir politikasını desteklemediğini belirterek, "Ben CHP'liydim. Onları eleştirdiğim için attılar beni oradan. Hangi köprü yapıldıysa, hangi yol yapıldıysa, hiçbir tanesine evet demediler, hayır dediler. Eğer bu parlamenter sistem Amerika'da olsaydı kuramazlardı hükümetleri. Onun için çift başlı hiçbir zaman olmaz. Tek başlı olacak. O başı da halk seçecek. Halkta hesabını soracak" diye konuştu.



"Her şeye hayır diyorlar"

Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Hüseyin Malkoç'un sözlerine karşılık, muhalefet yapmanın yapılan her projeye hayır demek olmadığını ifade ederek, "Köprüye hayır, yola hayır, ismi bu olmasın hayır. Böyle bir şey olmaz biz devlet için varız, millet için varız. Bayrağımız için varız" dedi. Başkan Gürlesin, Akdereli vatandaşlara yeni sistemin nasıl işleyeceği hakkında detaylı bilgiler verirken, merak edilen soruları da tek tek cevapladı.

(SÇ-SÇ-Y)



05.04.2017 15:00:27 TSI

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