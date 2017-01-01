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Kars İl Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta İl Koordinasyon Kurul Toplantısı'nın 2'ncisi Vali Rahmi Doğan Başkanlığı'nda yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mükremin Özkan Arslan, yatırımcı daire amirleri ile kurum müdürleri katıldı.

2017 yılının 2'inci İl Koordinasyon Kurul Toplantısı yapmak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Vali Rahmi Doğan, "İnşaat sezonun açılmasıyla itibariyle de yatırımları değerlendireceğiz. Kurumlar arasında ne tür bir koordinasyon gerekiyorsa onu da görüşeceğiz. Malum son birkaç aydır neredeyse her gün bir temel atıyoruz. Kars gerçekten son yılların en şaşalı dönemlerini yaşıyor diyebiliriz. Temel attığımız yatırımların maliyeti de gerçekten Türkiye geneline kıyasladığımda ciddi rakamlar ifade ediyor. Tabi doğu ile batı arasındaki kalkınmışlık farkını aza indirebilmek için bu tür yatırımlara ihtiyaç vardı. Sayın bakanında Karslı olması sebebiyle bu yatırımlar biraz öne çekildi. Biraz da hızlı gidiyor. Bu hem yöremiz, hem bölgemiz, hem de ülkemiz için bir şanstır" dedi.

Ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Vali Rahmi Doğan, "Yollardan, tünellerden, köprülerden, viyadüklerden, barajlardan, göletlerden, tabi Kars için en önemli olan yatırımlardan bir tanesi Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının açılacak olması, kısa sürede bu hattın açılmasıyla birlikte, yine ilimiz için çok önemli olan Lojistik Merkez'in ihalesi tamamlandı. İnşallah Cuma günü de onun temelini atacağız. BTK ile Lojistik merkez bir birini tamamlayan unsurlar. Dolayısıyla temelinin atılıyor olması da, bir anlamda Kars'a katma değer yaratacaktır" diye konuştu.

Kars Valisi Rahmi Doğan, daha sonra özetle şunları söyledi:

"Cumartesi günü, bölgemiz tarım ve hayvancılık bölgesi, onunla ilgili bir temel atma var. Yarı Açık Cezaevi içerisindeki yapılacak olan kesimhanenin de temeli de atmış olacağız. Tabi ondan sonra seçim yasakları başlıyor. Seçim yasakları nedeniyle temel atma, açılışlarda yasaklandığı için bir müddet tabi ara verilecek. Ama ilimizde ki yatırımlar yine bu hızla devam edecek. Bugün koordinasyon gerektiren birkaç husus var o hususları görüşeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri kurumları ile ilgili yatırımları anlatı. Toplantı da kurum müdürleri kurumlarıyla ilgili 2017 yılı inşaat sezonunda yapacakları işleri katılımcılarla paylaştı.

(IÇ-AT-Y)



05.04.2017 15:19:17 TSI

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