05 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Milletvekili Ayhan Gider Lapseki'de

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:14
Milletvekili Ayhan Gider Lapseki'de
Milletvekili Ayhan Gider Lapseki'de

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki ilçesini ziyaret etti.
Sahil Sosyal Tesislerinde vatandaşlarla ve partililerle bir araya gelen Milletvekili Gider, referandum ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gider, daha sonra ilçede yer alan Ulubay fabrikasını ziyaret ederek iş adamı Kamil Ulubay ile bir araya geldi. Gider, öğle arasında işçilerle beraber yemek yiyerek sohbet etti. Programa katılanlar arasında Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, il genel meclis üyeleri ve ilçe teşkilatı mensupları yer aldı.
(GD)

05.04.2017 15:21:48 TSI
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