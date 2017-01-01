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Milletvekili Ayhan Gider Lapseki'de



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki ilçesini ziyaret etti.

Sahil Sosyal Tesislerinde vatandaşlarla ve partililerle bir araya gelen Milletvekili Gider, referandum ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gider, daha sonra ilçede yer alan Ulubay fabrikasını ziyaret ederek iş adamı Kamil Ulubay ile bir araya geldi. Gider, öğle arasında işçilerle beraber yemek yiyerek sohbet etti. Programa katılanlar arasında Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, il genel meclis üyeleri ve ilçe teşkilatı mensupları yer aldı.

(GD)



05.04.2017 15:21:48 TSI

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