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Rektör Abdulhalik Karabulut'tan Taşlıçay İlçesine Ziyaret

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:11
Rektör Abdulhalik Karabulut'tan Taşlıçay İlçesine Ziyaret
Rektör Abdulhalik Karabulut'tan Taşlıçay İlçesine Ziyaret

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut Taşlıçay İlçesini ziyaret ederek Meslek yüksekokulu Kampüsünde incelemelerde bulundu.
Taşlıçay Meslek Yüksekokulunun kampüsünde Müdür Doç. Dr. Mehmet Teyfur ile görüşen Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut okul binasını gezerek, okulun Mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Karabulut, Öğrencilerin problemlerini dinledi ve kısa zamanda sıkıntıların giderileceğini söyledi. Daha sonra Rektör Karabulut, Ağrı Valisi Sayın Musa Işın ile birlikte Taşlıçay Kaymakamlığının düzenlediği "Halkla Buluşma Toplantısına" katıldı.
(AG-AT-Y)

05.04.2017 16:19:00 TSI
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