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Çamlıhemşin'de "Çona" projesi hayata geçiriliyor



RİZE (İHA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak amacıyla hazırlanan "Çona" projesi hayata geçiyor.

Çamlıhemşin ilçesinde eğitim, öğretimin kalitesini ve verimini artırmak amacıyla Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''Çona'' projesi hayata geçiyor. "Çona" projesi hakkında bilgiler veren Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan, "Çamlıhemşin ilçesi genelindeki eğitim, öğretimin kalitesini ve verimini artırmak, öğrencilere bilgiye ulaşma yollarını öğretmek, analiz yaparak ilçedeki eğitime nitelik kazandırıp öğrencilerin akademik başarılarının ve sosyal gelişimlerinin en iyi hale gelmesine katkı sunacak olan 'Çona' projesi hayata geçiriyoruz" dedi.

Çamlıhemşin Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çamanka ise, "Projemiz, öğrencilerin akademik başarılarının ve sosyal gelişimlerinin en iyi hale getirilmesini sağlamak adına oluşturulmuş iki ana bölümden meydana gelir. Projenin birinci bölümünde akademik başarının sağlanması, ikinci bölümünde ise sosyal gelişimin en üst düzeyde gerçekleşmesi için yapılması gereken kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar yer alıyor. Söz konusu çalışmaların denetimi Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak ve sık sık düzenlenecek değerlendirme toplantıları ile projenin yürütülüşü ve eksiklikleri değerlendirilip İlçe Proje Yürütme ve Koordinasyon Ekibi tarafından sürekli bir güncelleme çalışması yapılacaktır. Proje doğrultusunda okullarımızın idarecilerinin, öğretmenlerinin, öğrenci velilerinin ve öğrencilerimizin iş birliği içerisinde hareket etmelerini sağlamak adına tanıtım toplantıları düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

(CK-OK-Y)



05.04.2017 16:35:57 TSI

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