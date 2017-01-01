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Ücretsiz kanser taraması yaptırdılar



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Sağlık Bakanlığı'nın önem verdiği KETEM ve Aile Sağlığı Merkezlerinin koordineli yürüttüğü kalın bağırsak rahim ağzı ve meme kanseri taramaları Bigadiç'te ücretsiz olarak yapılıyor. Çok sayıda vatandaş Aile Sağlığı Merkezlerine giderek tarama yaptırdı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Aile sağlığı Merkezlerinde, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kalın bağırsak kanseri taraması yapılıyor. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) çalışanları ve Aile Hekimlerinin ortak olarak yürüttükleri kanserde erken teşhis ve tarama, Bigadiçli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bigadiç 2 no'lu Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Yüksel Ercan, sağlık ekibi olarak ilçe halkına ücretsiz kanser taraması yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının sağlıklı olan kesime ulaşıp, sessiz bir biçimde seyreden kanseri yakalamak olduğunu vurgulayan Ercan, "Bunun için ne kadar çok sağlıklı insana ulaşabilirsek, ne kadar çok tarama yapabilirsek, o kadar çok hizmetimizin karşılığını aldığımıza inanıyoruz. Bu taramalar adı geçen kanser türlerinin erken teşhis ve tedavisinde çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle bayanlardaki meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kolon kanserini tarayarak sessiz bir şekilde seyreden kanseri yakalamaya çalışıyoruz. Kalın Bağırsak tarama testi merkezimiz izde anında yapılmakta rahim ağzı ve meme kanseri açısından vatandaşlarımıza bilgi verip yönlendirmesi yapılmaktadır.35 yaş üzerindeki kadınlar ve 50 yaş üzeri erkeklere sunulan bu imkanlardan azami faydalanmaları hedefimizdir. Sağlık Bakanlığımızın ücretsiz sunduğu bu hizmetten tüm vatandaşlarımızın yararlanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(TS-



05.04.2017 16:49:23 TSI

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