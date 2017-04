YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tokat'ta Gazi Osman Paşa vefatının 117. ölüm yıl dönümünde anıldı.

Tokat'ta Gazi Osman Paşa vefatının 117. ölüm yıl dönümünde anıldı.

- Tokat'ta II. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve dönemi" sempozyumu açılış töreni ile başladı.



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta Gazi Osman Paşa vefatının 117. ölüm yıl dönümünde düzenlenen programlarla anıldı.

Gazi Osman Paşa'nın vefatının 117. ölüm yıl dönümü dolayısı ile ilk program Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda düzenlendi. "II. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve dönemi" sempozyumu açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Sinevizyon gösterisinin ardından mini bir konser verildi. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mustafa Çolak, sempozyumda 45 bildirinin sunulacağını kaydetti. Daha sonra kürsüye gelen Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, tarihi bir şahsiyeti anlayabilmek onu sadece kahramanlıklarını değil hayatını bir bütün olarak öğrenmekle mümkün olduğunu söyledi. Tokat'ın tarihi zenginliklerini dile getiren İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise Gazi Osman Paşa'nın Tokat'ın yetiştirdiği en önemli simalardan birisi olduğunu belirterek, "Gazi Osman Paşa Osmanlı tarihinde önemli bir yer edinen büyük bir şahsiyettir. Tokatlılar olarak Gazi Osman Paşa ile gurur duyuyoruz" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da yer yüzünde hiçbir nehrin Tuna nehri kadar acıyı, kederi, ölümü savaş çığlıklarını yakından duymuş olmadığını ifade ederek,"117 yıldır Gazi Osman Paşayı her anışımız da onun adını her defa aklımıza getirdiğimizde bünyemizde tuna bayrağına doğru gideriz. Bu gönül akımlarının bu ebede doğru sürekli yol almak isteyişimizin sebebi hiç şüphesiz ki orada kalbimizin olmasıdır" şeklinde konuştu.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Gazi Osman Paşa'nın dünya tarihine girmiş bir ordu komutanı ve birçok dünya devletinin başarısının ders olarak okuttuğu bir kahraman olduğunu belirtirken, AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer ise konuşmasında "Bu millet Gazi Osman Paşalarımızın kahramanlıkları ile bugünlere gelmiştir. Dolayısı ile bu topraklara ucuza sahip olmadık. Bize düşen bu topraklarda üretmek" ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşma yapan Tokat Valisi Cevdet Can, Gazi Osman Paşa'nın önemine değinerek, "Bugün bir beka sorunu yaşamıyorsak bunu Plevne'ye, Gazi Osman Paşa'ya, Atatürk'e ve Türk tarihine damga vuran kahramanlara borçluyuz" diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından "Gazi Osman Paşa ve Tokat" konulu resim sergisi gezildi. Verilen aranın ardından sempozyum açılış oturumu yapıldı.



Gazi Osman Paşa müzesinde anma programı düzenlendi

Ayrıca Gazi Osman Paşa'nın vefatının 117. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Devegörmez Mahallesi'nde Atatürk Evi'nin yanında bulunan Gazi Osman Paşa Müzesinde anma programı düzenlendi. Törende konuşma yapan Başkan Eroğlu, Tokat'ın bir çok kahramanlar çıkarttığını ifade ederek, "Bu topraklarda asla vatanına ihanet edeni bulamazsınız. Onun için Gazi Osman Paşalar yetişmiştir. Gazi Osman Paşa medarı iftiharımızdır. Tokat şehitler, kahramanlar, şeyhülislamlar şehirdir nice kahramanlar çıkartmıştır" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Gazi Osman Paşa Müzesi gezildi.

05.04.2017 17:07:16 TSI

