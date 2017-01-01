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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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SAÜ öğrencilerinden ikincilik ödüllü kısa film

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:16
SAÜ öğrencilerinden ikincilik ödüllü kısa film
SAÜ öğrencilerinden ikincilik ödüllü kısa film

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencilerinin hazırladığı "ELEM" adlı film, Camdan Yürekler Kısa Film Yarışmasında ikinci olarak ödül aldı.
SAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Almanca Çeviribilim bölümü hazırlık sınıfı öğrencileri Erdem Büyükçopur ve Ece Aygün ile İletişim Fakültesi Gazetecilik 1'inci sınıf öğrencileri Ahmet Yudahan Cumhur ve Uğur Can Çiçek, "ELEM" filmini Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı küçük bir sahil köyü olan Caferiye Köyü'nde çekti. Karabük Üniversitesi öğrencisi Özgür Apuhan'ın yönetmenliğini yaptığı filmin yapımcılığını ise SAÜ öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi olan "3+bir Oluşum" sağladı. Camdan Yürekler Kısa Film Yarışması, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde, İngiliz Büyükelçiliğinin desteğiyle hassas durumdaki göçmenlerin korunma ihtiyaçları konusunda farkındalığın artırılması amacıyla düzenlendi.
(BCT-RFK-Y)

05.04.2017 17:24:25 TSI
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