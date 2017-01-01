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Yeşilpınar futbol sahasında çalışmalar başladı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:22
Yeşilpınar futbol sahasında çalışmalar başladı
Yeşilpınar futbol sahasında çalışmalar başladı

(Fotoğraflı)

Recep Ergin
GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı ve spor sevdasıyla bilinen Yeşilpınar köyünde Vali Okay Memiş'in talimatıyla başlanan futbol sahasında çalışmalar son sürat devam ediyor.
Eski adı "Çambaşı" olan ve kurulduğu 1995 yılından beri amatör liglerde mücadele eden futbol kulübü bulunan Yeşilpınar köyü, yıllardır hayalini kurduğu futbol sahasına kavuşuyor.
Köy ziyareti sırasında kulübü ziyaret ettikten sonra zemin çalışmaları devam eden futbol sahasını inceleyen Vali Okay Memiş, Kaymakam Naif Yavuz ve kulüp başkanı Şener Mutlu'dan çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışmaların biran önce tamamlanmasını istedi.
Gümüşhane futbol 1. Amatör ligde mücadele eden tek köy takımı olan Yeşilpınar Köyü Spor Kulübü Başkanı Şener Mutlu ise daha önce forma hediye ettikleri Vali Okay Memiş'e köylerini ziyaretinden ve yapımını bizzat kendisinin başlattığı futbol sahası için teşekkür etti.
Futbol takımını 1995 yılında kurduklarını ve şuanda amatör futbol liginde mücadele eden tek köy takımı olduklarını kaydeden Mutlu, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri yeri gelerek alanımızı gördü. Ardından Kaymakamlık İl Özel İdaresine ait dozeri yollayarak sahanın yerini açmaya başladık. Yerin açılması tamamlandıktan sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kale direklerini dikip halısını serecek. Sahanın etrafına da tel örgü ve soyunma odaları yapılacak. Nizami ölçülerde saha olacak. Etrafında çocuk oyun grupları da planlanıyor. Ben köyümüze bu tesisi kazandıran başta Valimiz Okay Memiş olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(RE-ÖS-Y)

05.04.2017 17:28:50 TSI
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