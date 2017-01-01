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Yayman: "Avrupa'nın 'hayır' demesiyle 'evet' oyları yükseldi"



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Avrupa'da Türkler aleyhine başlatılan kampanyalar ve onların 'hayır' demesiyle birlikte ibrenin 'evet'e döndüğünü söyledi.

Yayman İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde Hatay'da gerçekleştirecekleri turizm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hatay'da turizm hamlesi başlatacaklarını belirten Yayman, "İskenderun Belediyesi Başkanımız Seyfi Dingil ile birlikte 'Kültürhan projemiz' var. Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinin benzerini İskenderun'a da yapacağız inşallah" dedi.

Ziraat bahçesinin içerisinde bin kişilik bir konferans salonunun olduğu aynı yapıyı buraya da yapmayı düşündüğünü ifade eden Yayman, şöyle devam etti:

"İçerisinde 30 ayrı iş yerinin faaliyet göstereceği Avrasya kültürümüzü canlandıracak olan bu Kültürhanı esnafımız yönetecek. Burada bayanlarımız da yer alacak. 7 bin metrekare alanda inşa edilecek olan Kültürhan Kütüphanesinde en az 100 bin kitap bulunacak. Engelliler için özel alanlar olacak. 24 saat yaşayan bir yer olacak. 12-14 milyon TL'ye mal olması beklenen bu kültürhan da el sanatları, yöresel ürünler, pastane, lokanta, restoranlar olacak. Bunun yanı sıra sahile de anıt alanının hemen arkasına kütüphaneler yapmayı düşünüyoruz. Belen'in hemen girişine kültür parkları yapılacak. Bunun yanında İskenderun'a değer katacak tüm projeleri inceliyoruz. Hatay'da turizm hamlesi başlatacağız. Denizlerimizden de istifade edilecek. Yolcu gemilerinin Körfeze gelmesi ve Antakya ve çevre ilçelerdeki tarihi mekanların gezilmesi için girişimler yapılacak. Bu konularla ilgili Hatay kitapçığı bastırdık, Hatay'ı anlatan yeni tanıtım filmleri de çekiyoruz. Bu bölgenin turizmde hak ettiği yere gelmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sizlerin desteği bizlere çalışma azmi veriyor."



"Ülkeyi güçlü hükümetler yönetseydi kişi başı milli gelir 20 bin dolar olurdu"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referanduma da dikkat çekerek, "Kampanyanın başlangıcı ile bugün arasında büyük fark var. Pozitife döndü. Avrupa'da Türkler aleyhine başlatılan kampanyalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın başına silah dayalı halde yapılan pankartı, ibreyi 'evet'e çevirdi. İnsanlar şunu söylüyorlar. 'Avrupa hayır diyorsa biz evet diyeceğiz' diyorlar. Toplumda bilinçlenme var. Eskiden Başkanlık sistemini savunuyorduk. Ben zamanında bunun kitabını yazdım Türkiye de bürokrasi çok. Hızlı karar alabilen verimli bir devlet anlayışı lazım. Türkiye'de her 10 yılda bir darbe olmuş. IMF ile çok sayıda stand-by anlaşması imzalanmış. Normalde 1923'den itibaren 2183 yılında 65. Hükümet gelmeliydi ama şimdi görevde. Türkiye'nin madenleri, altını yok ama çok şükür. Türkiye'de şimdiye kadar güçlü hükümetler yönetseydi bugün çok farklı yerde olurduk ve kişi başına düşen milli gelir 20 bin dolar olurdu. Her zaman cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında sorun çıktı. Bu nedenle bizim güçlü bir yönetime ihtiyacımız var" dedi.

(MSM-Y)



05.04.2017 17:44:02 TSI

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