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Mahçiçek: "Makamlar gelir, gider. Kalıcı olan arkanızdan dua bırakmaktır"

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:00
Mahçiçek: "Makamlar gelir, gider. Kalıcı olan arkanızdan dua bırakmaktır"
Mahçiçek: "Makamlar gelir, gider. Kalıcı olan arkanızdan dua bırakmaktır"

(Fotoğraflı)

Çağrı Solak
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Onikişubat Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜGVA işbirliği ile "İslam İlmihali" konulu Bilgi ve Kültür Yarışması düzenleniyor. Geleneksel hale dönüştürülmesi planlanan yarışmanın birincisinde, Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi'nde tören düzenlenerek, ilmihal kitapları öğrencilere dağıtıldı.
Törende konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Sözlerinin başına okul yıllarındaki arkadaşlıkların önemine değinerek başlayan Başkan Mahçiçek, "Bu güzel günleri unutmayalım, güzel dostluklar kuralım ve devam ettirelim" dedi.
Okula adını veren Erdem Beyazıt ile yaşadığı anıları da öğrencilerle paylaşan Mahçiçek, "70'li yıllarda Ankara'da talebeydim. O günlerde Erdem ağabeyin kardeşi Ahmet Beyazıt'la birlikte kalıyordum. Bir gün bize misafirliğe geldi. Bulgur pilavı pişirdim. 'Kim pişirdi' dedi. Önce biraz tedirgin oldum ve kötü yaptığımı düşünerek, 'ben yaptım abi' dedim. 'Hanefi paşa ben böyle güzel bir pilav yemedim, sana bir lokanta açalım' dedi. Yani bir öğrenciyi bununla bile onure ediyordu. Biz onların arasında büyüdük ve çok şey öğrendik. Usul öğrendik, adap öğrendik, oturmasını kalkmasını öğrendik. Bu bizim için büyük bir şanstı. O insanla beraber olduğum için çok şükrederim. Onlar çok güzel insanlardı. Sizinle her atmosferde beraber olurlardı. Hiç maddi kaygıları yoktu. Ceplerindekini sizinle paylaşırlardı. Dünya beyefendisiydi onlar. Şimdi sıra sizlerde o insanlara layık birer fert olmamız lazım. O insanların adının verildiği bu okullardan, çok iyi öğrenciler çıkması lazım" diye konuştu.
Onikişubat Belediyesi olarak her zaman eğitimin yanında olduklarını kaydeden Mahçiçek, şöyle devam etti:
"Biz de Onikişubat Belediyesi olarak sizlerin daha iyi şartlarda okumasını temin bakımından, kültürel anlamda çok daha farklı vizyonlara sahip olmanız bakımından gayret gösteriyoruz. Bizim son derece ahlaklı, vatanperver insanlara ihtiyacımız var. İbadet aşkıyla çalışan, insanlara ihtiyacımız var. Hangi mesleğe kendini vermişse, o mesleği en iyi bilen insanlara ihtiyacımız var. Onun için sizlerin değeri bizim için çok önemli. Şu an çok önemli bir çağda, verimli bir çağdasınız. Şunu unutmayın, 63 Müslüman ülkeye liderlik edecek tek ülke Türkiye. Bütün Müslümanların umudu sizlersiniz. Bizim en büyük zenginliğimiz edebimizdir. Edebimizi kaybetmeyelim. O başka bir şeyle ölçülmez. Bu edebi kaybetmez ve iyi de çalışırsak gelecek Türkiye'nin ve Müslümanlarındır inşallah. Üniversite imtihanları yakın. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Makamlar gelir, gider. Kalıcı olan arkanızdan dua bırakmaktır. İnşallah sizlerde, bizlerde gayret edelim ülkemiz, milletimiz ve ailemiz için arkamızda dualar bırakalım."
Bilginin önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkur da, "Bilgi hakikaten bir güç, bunu elinde bulunduran toplumlar sonraki dönemin sözünü belirleyecek olanlardır. Ama tek başına bilginin yetmediğini, onu belirli alanlarla desteklememiz gerektiğini biliyoruz. O da bugün, içinde bulunduğumuz hal. İyi insan, iyi vatandaş, ahlaklı vatandaş yetiştirmemiz ve onun üzerine mesai harcamamız gerekiyor. Biz bilgiyle ilgili çok çalışma yaptık. Sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Hem okullarımızın yapılmasında bize yardımcı oluyor. Hem çevre düzenlemesinde bize yardımcı oluyor. Hem de okullarımızda kültür ve medeniyet algısının gelişmesi için bize katkıda bulunuyor. Bunlardan bir tanesini bilgiyle buluşuyor projesi çerçevesinde yaptık. 42 bin kitabımız şu an öğrencilerimizle buluşmuş durumda. Bugünde ilmihal yarışmasıyla ilgili olarak bir süreç var. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Neyi öğrenmek istiyorsanız, tavır ve hal olarak neyi benimsemek istiyorsanız bu sıralarda öğreneceksiniz. Boşa geçecek zamanınız olmayacak. Kendinize bir hedef koyacaksınız ve elinizden gelen tüm gayreti göstereceksiniz. Bu bilgiyle donandığınız takdirde hem meslek, hem de sosyal alanda aranan insan olacaksınız" dedi.
(CGR-Y)

05.04.2017 18:07:06 TSI
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