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Başkan Uğur Esnaf Odalarının yöneticileriyle buluştu

- Esnaf Odalarının Yöneticileri Başkan Uğur'la Bir araya Geldi

- Başkan Uğur: "Esnafımızın ekmeğini büyütmek istiyoruz"

- "Türkiye'de istikrar devam etsin"



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Başkan Esnaf Odaları Yöneticileri İle Buluşuyor" programında tüm ilçelerdeki esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir çalışmaları hakkında oda başkan ve yöneticilerine anlatan Başkan Uğur, 16 Nisan'da oylanacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgiler verdi.

Düzenlenen toplantı Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem'in konuşmaları ile başladı. Esnafın beklenti ve sorunları hakkında bilgiler veren Erdem, Başkan Uğur'a esnafa verdiği desteklerden ötürü de teşekkür etti. Erdem'in ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur katılımcılara hitap etti.



Başkan Uğur: "Esnafın ekmeğini büyütmek istiyoruz"

Esnaf odaları başkan ve yöneticilerine Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Uğur, esnafın cemiyetin ortadireği olduğunu söyledi. Esnafın sıkıntıları olduğunu ifade eden Başkan Uğur, "Dünyada öyle değişimler var ki esnafın sıkıntısının olmaması mümkün değil. Bakkal esnafınında var, meyvacısının da var, kasabının da var, fırıncısının da var. Yani ne kadar esnaf varsa hepsinin bu organize mağazalar ve büyük şirketler nedeniyle sıkıntıları var. Yogancısı hazır yorganlardan şikayetçi. Marangoz pencisinden şikayetçi. Eskisi kadar pencere yapamadığını söylüyor. Herkesin bir sıkıntısı var. Bu esnafımızın biz belediye olarak ekmeğini nasıl büyütürüz. Esnafın sıkıntısını gidermenin çaresi esnafın ekmeğini büyütmek. O yerlede nüfus artarsa, sanayi gelirse, gelip giden çok olursa esnafa gelen giden de çok olur. Bizde belediye olarak yaptığımız bu" diye konuştu.



Hükümet ve belediye yatırımları Balıkesir'i cazibe merkezi haline getiriyor

Hükümetin köprüler ve otoyollar ile ticaretin canlanmasını sağladığını söyleyen Başkan Uğur, "Otoyollar bizi cazibe merkezi haline getiriyor. Böyle olunca bizimde Balıkesir ve esnafın ekmeğini büyütmemiz lazım. Biz napıyoruz? Bizde bir taraftan yaptığımız projeler ile Balıkesir'i cazibe merkezi haline getirip, dışarıdan insanları çekmeye çalışıyoruz. İstanbul'dan gelen yolun yapılması bile haftasonunda insanlar Ayvalık, Burhaniye ve Ayvalık'a geliyor. Gelince napıyor alışverişte yapıyor. Bu esnafa yarıyor. Bu iş düzenli olsun diye bizde geçitler yaptık. Kuva-yi Milliye geçici, 15 Temmuz Şehitler geçici ve şimdi eski Doğumevinin oraya kavşak düzenlemesi yapıyoruz. Daha sonra Valilik kavşağı. Bandırma'ya da iki tane geçit yapıyoruz. İlimizin her ilçesinde yatırımlarımız var" dedi.



Başkan Uğur: "Türkiye'nin önünde 16 nisan fırsatı var"

Ülkede istikrar olunca hizmet ve yatırımların geldiğini belirten Başkan Uğur, "Eğer partiler arası kavga olmaz ise, koalisyonlar arası çatışma olmaz ise. Seçim mi olacak, olmayacak mı? Belirsizlik ortamları olmaz ise ülkede işler daha iyi gider. Ben yaşım itibari ile ihtilallar gördüm, koalisyon hükümetleri gördüm. Türkiye bugün 2023 hedefi olan dünyanın en büyük 10 ekonomisi olamamışsa bu bizim idaresizliklerimizden, Cumhurbaşkanını seçemeyişimizden, altı ay Cumhurbaşkanını seçemedi bu ülke. 6 ayda 115 oturum oldu seçemediniz dediler ve darbe oldu. Ama şimdi Türkiye önünde bir fırsat var. 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması rejim değişikliği ile ilgili değil. Türkiye 1923'te rejimiyle ilgili kararını vermiştir. Anayasasında yer aldığı gibi laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti. Artık Türkiye'nin rejimi bellidir. Cumhuriyet ve demokrasidir. Bundan kimsenin şüphesi yok. İstiyoruz ki Türkiye'de istikrar olsun. Yeni Anayasa'da bütçe oylaması yok. Hükümet düşmesi yok. Önemli olan devam ve istikrar" şeklinde konuştu.

Başkan Uğur konuşması ardından oda başkan ve yöneticilerini sorularını yanıtladı. Program Başkan Uğur'un katılımcılar ile hatıra fotoğrafları çektirmesi ardından sona erdi.



05.04.2017 18:13:39 TSI

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