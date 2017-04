YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muğla Valiliği şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Muğla Valiliği şehit yakınları ve gazilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Amir Çiçek ve eşi Hülya Çiçek, Marmaris ilçesinde Muğla Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'nün ortaklaşa hazırladığı "Şehidim, Gazim Üzülme Emanetin Bizimle" projesi kapsamında Marmaris'te bir otelde düzenlenen yemek programında şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi.

Yemek programına Vali Çiçek ve eşi Hülya Çiçek'in yanı sıra Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ali Çekiç, Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde yaşayan şehit yakınları, gaziler, polis ve askerler katıldı.

Vali Çiçek ve eşi Hülya Çiçek, Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde yaşayan şehit yakınları, gaziler, polis ve askerlerin bulunduğu masaları tek tek gezip onlarla bir süre sohbet ederek birlikte yemek yediler.

Programda konuşma yapan Vali Çiçek, Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin istikbali ve istiklali, bayrağın dalgalanması ve devletin bekası için kanlarını akıtmış şehitlerin ve gazilerin emanetleri olan yakınlarıyla her an beraber olmak için hayata geçirilen bu projenin önemini vurguladı.

Muğla'nın 13 ilçesinde ikamet eden şehit yakınları ve ebediyete intikal eden gaziler için hatimler indirildiğini belirten Vali Çiçek, " Şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimiz için indirin hatimlerin duası için bugün buradayız. Muğla ve ilçelerinde 165 şehidimiz, 529 gazimiz var. Bizler devletin görevlileri olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Hizmette sizlere öncelik var. İşe yerleşmede, çocukların okumasında, ulaşımda, ev sahibi olunmasında ve aklınıza gelen diğer konularda devletin imkânları sizler için var" dedi.

Türkiye'nin her karış toprağının kan akıtılarak alındığını ifade eden Vali Çiçek, "Bu toprakların her karışında şehit ve gazilerimizin kanı vardır. Bu topraklar şehit kanı ile yoğurularak kutsal vatan toprağı olmuştur. Tarihimizin her döneminde vatanımızı bölmek parçalamak isteyenler olmuştur. 15 Temmuz'da ülkemizi bölmek, devletimizi yıkmak istediler ancak aziz milletimiz Devletine, Vatanına, Bayrağına, Milli iradesine sahip çıktı canı pahasına bu hain darbeci teröristlere fırsat vermedi" dedi.

Devletin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü, bayrağını, birliğini ve dirliğini kimsenin yok edemeyeceğini vurgulayan Vali Çiçek, "Bu saydığım değerler bizim kutsalımızdır. Bizler bu değerlere her zaman sahip çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmez, ilelebet payidar kalacaktır ve Mehmet Akif Ersoy'un söylediği son ocak sönünceye kadar bu vatan bu millet yaşayacaktır. Rengini Şehidimizin ve gazimizin kanından alan bağımsızlığımızın sembolü olan ay yıldızlı bayrağımız devamlı dalgalanacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Vali Çiçek'in konuşmasını ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve hatim duası edildi.Yemekten sonra şehit yakınları ve gaziler, asker ve polislerle kucaklaştı.

05.04.2017 19:08:32 TSI

