Muğla'da kaza: 1 ölü
- Muğla'da meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.
(Fotoğraflı)
Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla-Aydın Karayolu Bayır mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Bayır'dan Karayoluna kontrolsüz çıkan Mutlu A. (43) yönetimindeki 45 N 3196 plakalı kamyon, Menteşe istikametinden Yatağan istikametine karayolunda seyir halinde olan Efekan Düşoğlu (17) yönetimindeki 48 YF 027 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Efekan Düşoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Akif Anıl Gereme isimli vatandaş ise yaralandı. Yaralı 112 ekiplerince sağlık kuruluşuna kaldırıldı.
Kaza sonrası Bayır Jandarma Karakol komutanlığı ekipleri ve Emniyet Bölge Trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Mutlu A. gözaltına alındı.
(BT)
05.04.2017 19:27:48 TSI
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