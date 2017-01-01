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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı



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Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari aracın evin içine girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Sadık Pembe Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle merkezinde seyir halinde olan Mehmet K. (18) yönetimindeki 43 UN 112 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir eve daldı.

Bahçeyi aşarak eve giren araçta sürücü Mehmet K. yaralandı. Yaralı sürçü Mehmet K. hastaneye kaldırıldı. Kazada evde kimsenin olmadığı belirtildi.

Kaza sonrası sokağa çıkan mahalle sakinleri büyük bir gürültü ile dışarı fırladıklarını söylediler.

Polis kaza ile ilgili soruşturmasına devam ediyor. (Tİ - EFE)



06.04.2017 06:23:34 TSI

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